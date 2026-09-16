Esra GÜNTEPE - Uğurcan TANMAN/İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE Belediyesi tarafından hayata geçirilen Emek, Yunus Emre ve Safa Yuvamız Sancaktepe Çocuk Etkinlik Merkezleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Yeğin, Sancaktepe'de belediyelere ait çocuk etkinlik merkezi sayısının 27'ye ulaştığını belirtirken, Aslan ise İBB'nin çocuk etkinlik merkezlerinin ailelerin bütçelerine sağladığı katkının 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde 2,7 milyar lirayı bulacağını söyledi.

Sancaktepe Belediyesi'nin okul öncesi çağındaki çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve çalışan annelere destek olunması amacıyla hayata geçirilen üç yeni Yuvamız Sancaktepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Açılan yeni tesislerle Sancaktepe Belediyesi bünyesindeki çocuk gelişim merkezi sayısı 17'ye yükseldi. İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 10 adet İBB Çocuk Gelişim Merkezi ile Sancaktepe genelindeki toplam merkez sayısı 27'ye ulaştı. Yunus Emre Mahallesi Feda Sokak'ta düzenlenen törene İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve vatandaşlar katıldı.

'GÜÇLÜ BİR AİLE POLİTİKASIDIR'

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise açılışta yaptığı konuşmada, yeni merkezlerin Sancaktepe ve İstanbul için hayırlı olmasını diledi. Sancaktepe'de 27 Çocuk Etkinlik Merkezi bulunduğunu belirten Aslan, 'Bunun 17 tanesini Sancaktepe Belediyesi yaptı, 10 tanesini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Merkezlerimizde her yıl açılan kontenjanlar ve hizmet dönemleriyle birlikte bugüne kadar toplam 27 bin 58 çocuğa eğitim desteği verdik' dedi.

Yuvamız İstanbul merkezlerinin yalnızca çocukların vakit geçirdiği alanlar olmadığını anlatan Aslan, 'Yuvamız İstanbul'lar sadece bir oyun merkezi değildir, aynı zamanda güçlü bir aile politikasıdır. Güçlü bir sosyal adalet politikasıdır' ifadelerini kullandı.

'AİLELERİN CEBİNDE 2,7 MİLYAR LİRA KALACAK'

2026-2027 eğitim-öğretim döneminde İBB'ye bağlı merkezlerin kapasitesinin 10 bin 389 olduğunu belirten Aslan, çocuk etkinlik merkezlerinin aile bütçelerine sağladığı katkıya dikkat çekti. Aslan, '2026-2027 eğitim-öğretim dönemlerinde ailelerimizin sağlayacağı toplam tasarruf sadece İBB açısından baktığımızda 2 milyar 704 milyar lira. İstanbul'daki diğer belediyeleri de dahil ettiğimizde yaklaşık 4 milyar lira para sırf Çocuk Etkinlik Merkezi açtığımız için ailelerin cebinde kalacak' dedi. Aslan, '2019'dan bugüne, bu yıl dahil olmak üzere ailelerinizin toplam tasarrufu tam 10 milyar 646 milyon TL'dir' diye konuştu.

'1 AYLIK ABONMAN BEDELİ 1 LİRA OLACAK'

Aslan, öğrenciler için ulaşım desteğini de açıklayarak, '21 Eylül-17 Ekim arasında abonmanını alan tüm öğrencilerimize, ilkokul öğrencilerimize, ortaokul öğrencilerimize, lise öğrencilerimize ve üniversite öğrencilerimize 1 aylık abonman bedeli tam 1 TL olacak' dedi.

Çocuk etkinlik merkezlerinden üniversiteye kadar öğrencilerin yanında olacaklarını belirten Aslan, 'Çocuk etkinlik merkezlerinden okul sırasına, okul sırasından üniversiteye kadar evlatlarımızın hayatının her döneminde yanlarında olacağız. Bizim evlatlarımız bilecek ki İBB hep yanında' ifadelerini kullandı.

'TOPLAM 27 KREŞİMİZ VAR'

Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de ilçede belediyelere ait çocuk etkinlik merkezi sayısının 27'ye ulaştığını belirterek, 'Türkiye'de en fazla kreşin olduğu ilçe belediyesi ve en fazla kreşin ait olduğu ilçe belediyesi Sancaktepe Belediyesi. Bunun yanı sıra 10 tane de Büyükşehir Belediyemizin kreşi var. Toplamda 27 kreşimiz var. Çok yakın zamanda bir kreşimizi daha açmaya çalışıyoruz. Bununla beraber 28 kreş sayısı, Türkiye'de en fazla kamu kreşinin olduğu bir rakama tekabül ediyor' dedi.

Sancaktepe'de yaklaşık 5 bin çocuğun kreş eğitimine uygun yaşta olduğunu söyleyen Yeğin, 'Yaklaşık 2 bin 800 kapasiteye ulaşmış durumdayız belediyeler olarak. Sancaktepe'de de ortalama 5 bin yavrumuz kreş eğitimine uygun bir vaziyette yaş olarak. Dolayısıyla bu önemli bir kazanım' diye konuştu.

'119 PROJEYİ TAMAMLADIK'

İlçede bugüne kadar 119 projenin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Yeğin, 'Biz bugüne kadar 119 tane projenin bitirilip komşularımızın hizmetine sunulmasını sağladık. Şunu herkesin bilmesini istiyorum: Bu gerçekleştirilen projelerin hiçbirisi biz göreve geldiğimizde ne bir proje aşamasındaydı ne ihalesi yapılmıştı ne de bir taslağı vardı' ifadelerini kullandı.

Yeğin, önümüzdeki ay görev sürelerinin 2,5 yılı dolacağını belirterek, 'Yolun yarısı diyoruz. Yolun yarısında Sancaktepe'de yeni bir temel atma programımız olacak. 25 projenin temel atma programını gerçekleştireceğiz. Bu 25 projenin 9 tanesi Samandıra bölgesinde, 8 tanesi Sarıgazi'de, 7 tanesi de Yenidoğan bölgesinde olacak' dedi.

'20 BİN METREKARELİK PARK AÇACAĞIZ'

Fatih Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik park projesinin tamamlandığını da duyuran Yeğin, 'Sancaktepe'nin en güzel parklarından birini yaptık diyebiliriz. 20 bin metrekarelik alanda yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor parklarının olduğu, yaklaşık 600 kişilik amfi alanının bulunduğu, içinde sosyal kafenin, mescidin ve idari alanların olduğu muazzam bir alanı komşularımıza kazandıracağız' diye konuştu.

Yeğin ayrıca Sancaktepe'de 7 Aile Sağlığı Merkezi'nin tamamlandığını, bunlardan 3'ünün daha önce açıldığını, 4 merkezin ise toplu açılışının yapılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Emek, Yunus Emre ve Safa Yuvamız Sancaktepe Çocuk Etkinlik Merkezleri, kurdele kesilerek hizmete açıldı.