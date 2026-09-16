Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürerken; ağlar sardalya, hamsi ve palamutla doldu. Bolluk fiyatlara da yansıdı. Hamsi ve sardalyanın kilogramı halde ortalama 100, tezgahta 150 TL'ye satılırken; palamut halde 60, tezgahta ise 100-150 TL'den alıcı buluyor.

Ege Denizi'nde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların ağları sardalya başta olmak üzere hamsi ve palamutla doldu. Balıkçı esnafı, bolluğun fiyatlara da yansıdığını belirtti. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, yeni sezonun bereketli geçtiğini belirtip, 'Sezon açılalı 10 günü aştı. Bu ortalama devam ederse, geçen yıl sadece İzmir Balık Hali'nde ortalamamız 55 bin ton civarındaydı. Sezon açıldığından beri geçen sürede nereden baksan 20 bin tonları geçti. 1 yıllık rakamın neredeyse 3'te 1'ini geçti. Balık bol. Balık halde de esnaf tezgahında da ucuz. Hamsi ve sardalyanın kilogramı ortalama 100 TL civarında hal çıkışı var. Dışarılarda kilosu 150 TL civarında satılıyor. Şu anda organik ürünümüz balık. Bol bol tüketmelerini tavsiye ederiz' dedi.

'ORGANİK TEK ÜRÜN BALIK'

Çakan, 'Bugün Ege'de sardalya, hamsi, kolyoz bol miktarda var. Karadeniz'de de palamutçuluk var. Halkımıza bu sene bol miktarda ucuz balık yedirmeye çalışıyoruz. Sardalya, en değerli organik balıkların başında geliyor. Organik tek ürün balık. Onun için halkımıza hamsi, palamut gibi balıkları bol miktarda ve ucuz yedirmek istiyoruz' diye konuştu.

'ŞAHANE BİR SEZON YAŞIYORUZ'

Balıkçı esnafı, evli ve 2 çocuk babası Kadir Ercan (46) ise 'Sezonumuz süper geçiyor. Şahane bir sezon yaşıyoruz. Palamutlarımız canlı. Karadeniz palamutları yağlı. Ailenizle beraber ister ızgarada ister mangalda, isterseniz fırında da fileto ve dilim dilim yapıp çok güzel lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz. Balıklarımızın kulakları görüldüğü gibi kıpkırmızı. Kalite tartışılmaz. Bu balığı parası olan değil, nasibi olan yer. Palamudun tanesini halde 100 liraya alırken; bugün 70 lira, 60 liralara düştü. Bunun dışarıda satışı 100 lira, 120 lira, 150 lira civarı. Palamutların ağırlığı 400-600 gram arasında değişiyor' dedi. Balıkçı Erdinç Kayan (57) da 'Vatandaşın bedava yediği tek şey balık. Oldukça ucuz' diye konuştu.(DHA)