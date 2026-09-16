Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan geçen 2 yayaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GYM 567 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Yasin D., direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan geçen Necdat Sancarbarlaz ve Mehmet Yalçın'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sancarbarlaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yalçın ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yalçın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sürücü Süleyman Yasin D. ise sağlık kontrolünün ardından ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sancarbarlaz'ın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)