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Yunan basını, 77 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin, Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında battığını duyurdu. Teknenin batması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin kaybolduğu, 51 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi. Yunanistan Sahil Güvenliği, ek botların katılımıyla geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldığını açıkladı.

YUNANİSTAN, (DHA) - YUNANİSTAN'da, Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.

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