Derya EVREN KORKMAZ-Hadican EROL/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde denetim yapıldı. Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu önündeki denetimde dron ile veli ve öğrencilere yönelik anonslar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçe emniyet müdürlükleri, Toplum Destekli Polislik ve Trafik birimlerinin katılımıyla okul önleri ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi. Esenyurt'ta da polis ekipleri, Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu önünde denetim yaptı. Öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimde dron kullanıldı. Dron üzerinden veli ve öğrencilere yönelik anonslar yapıldı. Polis ekiplerinin okul çevreleri ile park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ile benzeri umuma açık yerlerdeki denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. Ayrıca okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli kişilere yönelik kontroller ile okul servis araçlarının denetimlerinin de sürdürüleceği belirtildi. (DHA)