HİNDİSTAN, (DHA) - İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 18'inci BRICS Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Veliaht Prens ile gelişmelerle ilgili iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Pezeşkiyan, 'Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusu ile geleceği iş birliği içinde nasıl inşa edebileceğimize dair ortak bir anlayışa varma konusunda anlaştık' ifadelerini kullandı.