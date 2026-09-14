RUSYA, (DHA) - RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı unsurlarına yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi. Açıklamada, Odessa kenti ile Odessa bölgesinde askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezleri ile insansız hava araçları (İHA) üretim atölyesinin vurulduğu belirtildi. Odessa Limanı'nda askeri yükler taşıyan gemi ile limanların çalışmasını sağlayan trafo merkezlerinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, 'Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı unsurlarına yönelik saldırılar sürdürüldü' ifadeleri kullanıldı.