Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde taraftarlarla yaşanan kırgınlıkları ve eleştirileri kabul ederek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Yıldırım, 'Bugün sizlere bir başkan olarak değil, Samsunspor delisi olarak sesleniyorum. Son dönemde aramızda kırgınlıklar oldu, biliyorum. Tribünlerden yükselen homurtuyu, sosyal medyadaki öfkeyi, şehrin dört bir yanındaki sitemi duyuyorum. Ben taraftarlarla kavga eden bir başkan olarak anılmak istemiyorum. Ben taraftarlarla birlikte Samsunspor'un çıkarları için kavga eden bir başkan olmak istiyorum' dedi.

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, video çekerek sanal medyadan taraftara seslendi. Taraftara bir başkan olarak değil, Samsunspor sevdalısı olarak seslendiğini belirten Başkan Yıldırım, 'Büyük Samsunspor taraftarına buradan seslenmek istiyorum. Kıymetli Samsunporlar bugün sizlere bir başkan olarak değil, bu şehrin sokaklarında büyümüş, tribünlerin öfkesiyle coşmuş, maratonun sesinde kendini bulmuş Atatürklü arma için ömrünü vermeye hazır bir Samsunspor delisi olarak sesleniyorum. Son dönemde aramızda kırgınlıklar oldu, biliyorum. Tribünlerden yükselen homurtuyu, sosyal medyadaki öfkeyi, şehrin dört bir yanındaki sitemi duyuyorum. Sportif sonuçlardan memnun değilsiniz, farkındayım. Transferlerimizi eleştiriyorsunuz. Bilet politikasını sorguluyorsunuz. Sahadaki mücadeleyi yetersiz buluyorsunuz ve evet, bazen kullandığım sözler sizleri kırdı. Bunu da biliyorum. Ama bir şeyi açıkça söylemek istiyorum. Ben taraftarlarla kavga eden bir başkan olarak anılmak istemiyorum. Ben taraftarlarla birlikte Samsunspor'un çıkarları için kavga eden bir başkan olmak istiyorum. Bizim kavgamız birbirimizle değil, bizim kavgamız Samsunspor'u hak ettiği yere taşımak için verilen bir kavga olmalıdır. Siz bu kulübün ruhusunuz. Siz bu kulübün geçmişi, bugünü ve geleceğisiniz. Bu arma sizin alın teriniz, sizin haykırışınız, sizin mirasınız. Ben sadece bunu korumaya çalışan, sizin adınıza maddi manevi bütün fedakarlıkları yapmaya çalışan ve bunun için başkanlık koltuğunda oturan bireyim' diye konuştu.

'BİZİM SEVDAMIZ ATATÜRKLÜ ARMA'

Göreve geldiğinden beri Samsunspor'u ayağa kaldırmak için çalıştığını ifade eden Başkan Yıldırım, 'Göreve geldiğimiz günden beri ve hatta Covid-19 döneminde ölüm yatağında bile Samsunspor'u ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze birbirine kattık. Attığımız her adımın tek bir sebebi vardı. Samsunspor'u daha güçlü yapmak. Eleştirilerinizi duyuyorum, tepkilerinizi görüyorum. Hiçbirini yok saymıyorum. Ama sizden bir şeyi unutmamanızı istiyorum. Bizim sevdamız Atatürklü armadır. Bu arma için yaşayan bir yüreğin şüphesi olmaz. Hepimizin tek isteği var. Samsunspor'un zirvede olması. Bazen birbirimize kızarız, bazen bağırırız, bazen tartışırız. Ama bir şeyi asla yapmayız. Samsunspor'a küsüp sırtımızı dönmeyiz. Eğer sözlerimle kırdığım taraftarlarımız olduysa bunu görmezden gelmiyorum. Çünkü benim için mesele kimin haklı olduğu değil. Birbirimizi anlamak, kulübümüzün ve camiamızın birlikteliğini korumaktır. Söylediklerimin yanlış anlaşıldığı ya da gönül kırdığı noktalar varsa bundan dolayı üzgün olduğumu belirtmek isterim. Hepimizin ortak faydası aynı sevdamız olan Atatürklü armadır' dedi.

'TRİBÜNÜ DOLDURALIM, TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYALIM'

Takımın taraftara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, 'Önümüzde kritik bir süreç var. Maçlar sadece 3 puanlık değil. Bu maçlar yeni bir destanın başlangıcı. Şimdi geçmişi büyütme zamanı değil. Şimdi yan yana durma, şimdi tek yürek olma zamanı. Kapımız da, gönlümüz de taraftarımıza sonuna kadar açıktır. Büyük Samsunspor taraftarından isteğim, tribünü doldurun, takımı yalnız bırakmayın, Atatürklü armaya küsülmez. Çünkü Samsunspor hepimizden büyüktür. Gelin bu şehrin gücünü Türkiye'ye ve dünyaya yeniden gösterelim. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım, yanlışları birlikte düzeltelim ve Samsunspor'u hak ettiği yere omuz omuza taşıyalım. Birlikte tek yürek, tek nefes, tek sevda Atatürklü armanın altında en büyük Samsunspor diyorum' diye konuştu. (DHA)