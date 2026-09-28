İRAN, (DHA) - İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD'de ara bulucularla bir araya geleceği bildirildi.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, bugün İran ile ABD arasında ara buluculuk yapan Katarlı isimlerle görüşeceğini duyurdu. Arakçi daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin ABD'ye sunulan şartlarla ilgili ara buluculardan henüz cevap almadıklarını söylemişti. Ara bulucuların ABD'nin, İran'ın şartlarına verdiği cevabı İranlı heyete iletmesi bekleniyor.