KELKİT ÇAYINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayınca arama çalışmaları başlatılan Abdullah Erdoğar'ın Kelkit Çayında cansız bedeni bulundu. Balık avlamak için gittiği çay kenarında bulunan eşyalarından yaklaşık 500 metre uzaklıkta sudan çıkarılan Erdoğar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Erdoğar'ın vücudunda ilk belirlemelere göre herhangi bir kesici ya da delici alet yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi. (DHA)