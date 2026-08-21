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Kaza, saat 12.30 sıralarında Antakya-Cilvegözü kara yolunda meydana geldi. A.Ş. (41) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçen Emine Sinoplu'ya çarptı. Metrelerce savrulan Sinoplu yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sinoplu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emine Sinoplu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü A.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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