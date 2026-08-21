Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY'de taksi, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı çukura düştü. Şoför Kaan Hüseyin Yüksel'in yara almadan kurtulduğu kazada, taksi yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Hadımköy-Haraççı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı caddede ilerleyen 34 TDJ 72 plakalı taksinin şoförü Kaan Hüseyin Yüksel, karşı şeritten gelen araca yol vermek için durdu. Çalışma yapan ekiplerin yönlendirmesiyle hareket eden Yüksel, yolda açılan çukuru fark etmeyerek taksiyle birlikte çukura düştü. Metrelerce derinlikteki çukura büyük bölümüyle gömülen taksinin şoförü kazayı yara almadan atlattı. Yüksel, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Taksi, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. (DHA)