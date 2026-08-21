ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk öğrencilerin 4 uluslararası olimpiyatta 15 madalya kazandığını duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Gençlerimiz bilim olimpiyatlarından madalyalarla döndüler. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında desteklediğimiz gençlerimiz kazandıkları madalyalarla bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen 38'inci Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 1 altın madalya, 2 gümüş madalya, 1 bronz madalya; Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenen 10'uncu Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 2 gümüş madalya, 2 bronz madalya; Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerimiz 3 gümüş madalya; İstanbul'da düzenlenen 22'nci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatında öğrencilerimiz 4 gümüş madalya kazandılar. Ülkemizi başarıyla temsil ederek bizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitimlerine katkı sunan değerli hocalarımızı ve anne-babalarını kutluyorum' dedi. (DHA)