Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde başkasının kimliğini gösterdiği parmak izi incelemesiyle tespit edilen T.C.'nin (28) 11 yıl 3 ay hapisle arandığı belirlendi. Hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine polis, gösterdiği kimliğin de kendisine ait olmadığını düşünerek parmak izi incelemesi yaptı. Şüphelinin, başka birinin kimliğini gösterdiği, kendisinin 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.C. olduğu belirlendi. Hükümlü, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. (DHA)