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Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)

Antalya'da 07 BDT 909 plakalı otomobilin sürücüsü ile 07 CKD 587 plakalı motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kurye, otomobilin sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca yumrukladı. Ardından otomobil sürücüsü eline aldığı sert cisimle motosiklete ve kuryenin başına vurdu. Yoldan geçenler olaya müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı.

Göktan CANAZ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir motokurye, yol verme tartışmasında otomobilin sürücüsünü aracın kaputunun üzerine yatırıp, defalarca yumrukladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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