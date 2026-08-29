Hasan TUZLA/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Beçin Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek çatının geniş bir bölümünü sardı. Alevler kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)