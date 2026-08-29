İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY'de güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilerek ücret karşılığında sanal medya platformları üzerinden izletildiği iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve kayıtların sanal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü toplam 7 cihaz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı belirlendi. Çalışmalar kapsamında iş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu tespit edilen 2 şüpheli, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'müstehcenlik' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)