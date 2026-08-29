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Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin jandarma inceleme başlattı. (DHA)

Kaza, sabah saatlerinde Tire-Gökçen kara yolunda meydana geldi. Gökçen yönüne giderken Engin Kızıl'ın hakimiyetini kaybettiği motosikleti, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli ve 2 çocuk babası Kızıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zübeyir TABAK/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Engin Kızıl (43), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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