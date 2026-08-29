Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra bir daha haber alınamayan Asiye Kocabaş (36) için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Eminlik Mahallesi'nde eşiyle birlikte hayvancılık yapan 3 çocuk Asiye Kocabaş, dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye götürdü. Kocabaş'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine ekipler Asiye Kocabaş için arama çalışması başlattı. (DHA)