Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra bir daha haber alınamayan Asiye Kocabaş (36) için arama çalışması başlatıldı.

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İlçeye bağlı Eminlik Mahallesi'nde eşiyle birlikte hayvancılık yapan 3 çocuk Asiye Kocabaş, dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye götürdü. Kocabaş'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine ekipler Asiye Kocabaş için arama çalışması başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA