Adnan ÇELEBİ/BOR(Niğde), (DHA) - NİĞDE'nin Bor ilçesinde mısır yüklü TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonuci 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bor-Zengen kara yolunda meydana geldi. Mustafa U. (60) yönetimindeki 06 EV 8433 plakalı mısır yüklü TIR, Kenan Karakuş'un (53) kullandığı 51 BK 393 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Kenan Karakuş ile araçta yolcu konumundaki Uğur Kılıç'ın (42) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)