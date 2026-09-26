ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik sunduğu son teklifi reddettiğini bildirerek, 'Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ben de anlaşma yapmayı severim ancak bu teklif kabul edilebilir değildi' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray dışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dair ilettiği öneriye ilişkin açıklamada bulunan Trump, kendisine sunulan teklifi reddettiğini doğruladı. İran'ın zor durumda olduğunu öne süren Trump, 'Bize bir teklif sundular ama reddettim. Çok ağır kaybettikleri için boğazı derhal açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve bence bu güzel. Ben de anlaşma yapmayı severim ancak bu teklif kabul edilebilir değildi' ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ara bulucular aracılığıyla Washington yönetimine iletilen teklif; ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını sonlandırması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden trafiğe açılmasını ve müzakerelerin yeniden başlamasını kapsıyordu.