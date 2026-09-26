ANKARA, (DHA)- HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ile beraber uçuş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ve beraberindeki heyet, 25 Eylül 2026 tarihinde Hava Kuvvetleri Karargahına ziyarette bulundu. Orgeneral Rafet Dalkıran ve Orgeneral Sir Harv Smyth, Ankara'daki görüşme sonrası Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na giderek, 111'inci Jet Filo Komutanlığı'na bağlı F-4E/2020 uçakları ile uçuş yaptı. (DHA)