İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de görev yaptığı Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde şizofreni hastası olduğu öne sürülen yeğeni A.E.B.'nin (41) tabancayla öldürdüğü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Bilgili (50), toprağa verildi.

Olay, dün, Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen A.E.B., amcası, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Bilgili ile okul bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., tabancayla amcasına ateş etti. Yaralanan Bilgili, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, şüpheli A.E.B.'yi gözaltına aldı.

Mehmet Bilgili'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınıp Cebelibereket Şehitlik Camisi'ne getirildi. Cenazeye Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile Bilgili'nin meslektaşları, öğrencileri, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

BELEDİYE BAŞKANININ ENİŞTESİYMİŞ

İl Müftüsü Ahat Taşcı'nın namazını kıldırdığı cenazede, Bilgili'nin ailesi ve yakınları üzüntü yaşarken, öğrencileri ve meslektaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Bilgili'nin, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in de eniştesi olduğu belirtildi. Bilgili, asri mezarlıkta toprağa verildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Öte yandan, gözaltında işlemleri tamamlanan A.E.B., adliyeye sevk edildi. (DHA)