ANKARA, (DHA)- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde COP31 vizyonumuzu New York'un her köşesine taşıdık' dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM 81'inci Genel Kurulu ve 20-27 Eylül New York İklim Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği için New York'ta yürüttüğü tanıtım programına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, 'Küresel iklim sahnesinde Türkiye farkı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde COP31 vizyonumuzu New York'un her köşesine taşıdık' ifadelerini kullandı.

TÜRKEVİ VE TIMES MEYDANI'NDA COP31 TANITIMI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; diplomatik temasların yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda New York'ta detaylı bir program hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu 'Dünya'nın Geleceği Türkiye'de' ve 'Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor' başlıklı COP31 tanıtım afişi, Türkevi binasına asıldı. Times Meydanı ve BM güzergahı boyunca dolaşan COP31 temalı giydirilmiş LED ekranlı kamyonlar büyük ilgi gördü. Hafta boyunca giydirilmiş kamyonetler COP31 tanıtım afişlerini New York sokaklarında dolaştırdı.

TÜRKEVİ'NDE COP31 MASKOTU KARŞILADI

Times Meydanı'nda ebru sanatçısı Garip Ay sunum gerçekleştirdi. Türkevi'nde Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin sergi ve sunumlar yapıldı. 'Görünmeyeni Görmek, Duyulmayanı Duymak: Bir Gelecek Tasavvuru Olarak SCOPE' temalı sergide yapay zekadan ses ve mapping uygulamalarına, immersive gösterilerden sanat enstalasyonlarına uzanan çok katmanlı bir deneyim sundu. SCOPE (kapsam) başlığı altında gerçekleştirilen COP31 Türkiye sergisinde giriş katta Caretta AI-COP31 Maskotu deneyim alanı ile başladı. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen Türkiye'nin COP31 maskotu Caretta'nın yapay zeka destekli LED uygulaması ziyaretçilerle etkileşimli deneyim kurdu. Kaleydoskop-Fotoğraf Alanı'nda ise Türk ebru sanatından geliştirilen görsel içeriklerle interaktif resim sergisi sunuldu.

ÜÇ BOYUTLU ANTALYA EXPO

'COP31 Alanı 3D Maketi' kısmında ise yine sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan COP31 alanının üç boyutlu maketi üzerinde gerçekleştirilen mapping uygulamasıyla, Antalya'daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarıldı. Yine giriş katta bulunan COP31 Eylem Gündemi Duvarı'nda ise COP31 Eylem Gündemi, LED ekranlarda hareketli içeriklerle anlatıldı.

LET'S COP-TÜRKİYE'NİN İKLİM YOLCULUĞU

6'ncı katta yer alan Steteskop Alanı'nda ise dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan iklim sorunlarının 'sesini dinleme' fikri üzerine kurulu Mehmet Ünal'ın ses ve mapping çalışması yer aldı. Türkevi'ndeki serginin final bölümünde LET'S COP-Türkiye'nin İklim Yolculuğu Alanı'nda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar geniş bir LED duvar üzerinde anlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğani'ın ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un uluslararası düzeydeki çalışmalarından görüntüler ile bakanlığın icraatları bu alanda sunuldu.

GLASSHOUSE'DA 4 FARKLI ANLATIYLA İKLİM VE DOĞA

New York'taki Glasshouse'da da COP31 sürecine ilişkin sergi düzenlendi. Yine giriş alanında Türkiye'nin iklim vizyonu, yürüttüğü çalışmalar ve Aksiyon Ajandası yer aldı. Serginin merkezinde ise İlhami Atalay'ın 'Kuşların Dönüşü-Tavaf' adlı eseri ilgi gördü. Milli Saraylar'dan New York'a getirilen eser, kuşların doğadaki kusursuz ve kolektif hareketini, tavafın ortak bir merkez etrafında buluşan ritmiyle bir araya getiriyor. Ekrem Şahin'in fotoğraflarından oluşan 'Suyun Sesi' sergisi ise iklim değişikliğini su üzerinden görünür kıldı. (DHA)