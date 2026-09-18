ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda 174 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde, 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Ayrıca çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği'nin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından bugün mesai saatinin başlamasıyla birlikte çağrı merkezlerine ve finans ofislerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 174 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Açıklamada ayrıca, 'Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü dolandırıcılık yapılanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, daire başkanlıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz' denildi. (DHA)