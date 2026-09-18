Kadircan GÜLER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. Yapılan atamalar şu şekilde:

Kenya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, boşalan başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ, Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılığına ise Fatih Dulkan atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alındı. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hikmet Güneş, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan atandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan atamalar kapsamında Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Polis Başmüfettişi Ali Karabağ ve Polis Başmüfettişi Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına getirildi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDE ATAMALAR

İl emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle:

Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne; Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne; Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne; Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Van İl Emniyet Müdürlüğüne; Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne; Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne; Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne; Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne; Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne; Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne; Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne; Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne; Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne; Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne; Personel Başkanı Ali Süllü, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne; Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne; Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Ali Erkan Aktaşgül, Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Bülent Gürcan, Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Yusuf Fatih Atay, Batman İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Ayhan Karaduman, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Mehmet Darendeli, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Hikmet Ataman, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Gökhan Dedebağı, Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Esat Feryadi Doköz, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Mahmut Ay, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Mehmet Yüksel, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Eraslan Er, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Osman Tınmazol, Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Mustafa Çakır, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Arslan Bağrıaçık, Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Arif Hakan Tandoğan, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Mustafa Varol, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Sinan Dallı, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Kenan Şengül, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

25 İSİM EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE ALINDI

Kararla, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Muş İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftç, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Emniyet Teşkilatımıza hayırlı Olsun, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete'de yayımlandı. Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerimize başarılar diliyorum. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)