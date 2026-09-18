Eda KOÇ/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır. Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu, SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış; malvarlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır' ifadelerini kullandı.

246 SANAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında ise 'Yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesine karar verilmiş; kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderilmiştir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır. Sermaye piyasalarındaki suç şüpheleri, adli makamlarımızca titizlikle takip edilmektedir. Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine yürüttüğü soruşturma sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlemiştir' açıklamasında bulundu.

'VATANDAŞIMIZIN ALIN TERİNİ İSTİSMARA GÖZ YUMULMAYACAKTIR'

Bakan Gürlek, 'Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin, dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden, piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir' dedi. (DHA)