Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi. Burdur'da 12, Antalya'da 2 olmak üzere 14 şüphelinin yakalanması için bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)