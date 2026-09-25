Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Şimdi birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin. Onun üzerinden siyaset yapsınlar. Bugüne gelmemizdeki en büyük katkı da şehitlerimizdir. Allah onlardan razı olsun, bakın canlarını ortaya koydular. Yani biz onların hakkını nasıl öderiz? Onların haklarına, hukuklarına halel getirmeyeceğiz. Biz önce Türkiye'de safları sıklaştırdık. Şimdi coğrafyamızda çok şükür her geçen gün daha barışa yaklaşıyoruz' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında temaslarda bulunmak için Isparta'ya geldi. Bakan Uraloğlu, havalimanında Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bürokratlar ve partililer tarafından karşılandı. İl merkezine kara yolu ile gelen Bakan Uraloğlu'nun ilk durağı AK Parti İl Başkanlığı oldu. Parti önünde kalabalık grup tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, il başkanlığı makamına çıkarak burada bir süre il başkanı ve partililerle sohbet etti.

'CUMHURBAŞKANIMIZLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu daha sonra parti binasının toplantı salonunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısındaki konuşmasına değinen Bakan Uraloğlu, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iki, üç gün önce Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşma bizleri bir kez daha gururlandırdı. Gerçekten bütün dünyanın 'ne diyecek' diye ekranlara kilitlendiği bir süreç yaşattı. Allah ondan razı olsun. 'Sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için Rabb'ime ne kadar şükretsem azdır' diyor ya biz de böyle bir lideri Allahutaala nasip ettiği için ne kadar şükretsek, ne kadar gurur duysak azdır. Bakın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 24 yılda ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yaptık. 355 milyar dolar. Yani gerçekten büyük bir rakam. Bölünmüş yollardan, demir yollarından, hava meydanlarından. Yani gün geçmiyor ki, hafta geçmiyor ki bir açılış yapmayalım, bir program yapmayalım. Haberleşme noktasında birçok işi yapmışız. 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye yükseltmişiz bölünmüş yollarımızı. Havalimanı sayımızı 26'dan 58'e yükseltmişiz. Dünyada 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. Gerçekten bu anlamda kıymetli' dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli treninin raylara indirildiğini ve test edildiğini anlatan Bakan Uraloğlu, 'İnşallah bu senenin sonu itibarıyla da seri üretime başlamış oluyoruz. Yine TÜRKSAT 6A uydumuz, değerli kardeşlerim, sizin evlatlarınız üretti o uyduyu ve gönderdik. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla şimdi bize hizmet ediyor, sadece bize değil dünyaya hizmet ediyor. Aynı şekilde 7A uydusu, onu şimdi yapmaya başlıyoruz' diye konuştu.

'BİRİLERİ İSTİYOR Kİ ŞEHİT CENAZELERİ GELMEYE DEVAM ETSİN'

'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

'Bugün artık Irak'taki Sincar'ın boşaltılması gündemde. Devamı da gelecek değerli kardeşlerim. Biz zaten Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle, Çerkez ile, her kim varsa bizim zaten hiçbir problemimiz olmamış. Ama birileri bu süreçleri zehirlemeye çalışmış maalesef. Şimdi birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin. Onun üzerinden siyaset yapsınlar. Bakın ben Cumhurbaşkanımızın Rize programında, iki hafta oldu, Trabzon'a gelmiştim. Oradan da Samsun programına katılmak için kara yoluyla seyrettim. Hani eski Karayolcu olunca o da ayrı hoşumuza gidiyor. Değerli kardeşlerim, bir üst geçit, bir köprü olmasın ki orada bir şehidin ismi verilmemiş olsun. Birçok şehidimizin, yani boş olan yok, birçok şehit kardeşimizin orada ismi verilmiş. Birileri istiyor ki onlar devam etsin. Bugüne gelmemizdeki en büyük katkı da şehitlerimizdir. Allah onlardan razı olsun, bakın canlarını ortaya koydular. Yani biz onların hakkını nasıl öderiz? Biz onların aileleriyle nasıl hemhal oluruz, onların hakkını, hukukunu nasıl koruruz? Elbette gayretimiz bu yöndedir. Bu noktada en ufak bir tavizimiz olmayacak. Onların haklarına, hukuklarına halel getirmeyeceğiz. Biz önce Türkiye'de safları sıklaştırdık. Şimdi coğrafyamızda çok şükür her geçen gün daha barışa yaklaşıyoruz. Elbette bir İran, İsrail, ABD savaşı, çatışması gündemde. Bakın aynı şekilde Rusya-Ukrayna, bütün taraflarla görüşebilen bir lider varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun. Orada da Cumhurbaşkanımız gayret ediyor. İnşallah o da bir an önce, hem Ukrayna-Rusya savaşı hem de İran savaşı bir an önce bitmiş olur. Elbette bizim gönlümüzdeki yara olan Filistin, Gazze konusu, o her günümüzde, her anımızda gerçekten. O noktada da Cumhurbaşkanımızın bütün dünyaya hitap ettiği Birleşmiş Milletler'de ancak bu kadar söylenebilirdi. Hele o okuduğu şiirle beraber bütün duygularımızı, bütün insicamı dünyadaki vicdan sahibi herkese iletmiş oldu. Onun için kıymetliydi. Biz de Türkiye Buluşmaları noktasında saflarımızı sıklaştıracağız değerli kardeşlerim. Önce kendi aramızdaki birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi artıracağız ki bizim en iyi yaptığımız budur.'

'CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR SEÇECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en azından 5 yıl daha ülkeyi yönetmesi için seçilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

'Allah'ın izniyle inşallah yapılacak ilk seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Onun ülkemizi bir 5 yıl daha, en azından bir 5 yıl daha yönetmesini, çünkü bakın etrafımızda biraz önce saydığım bütün sıkıntılara rağmen biz yolumuza devam ediyoruz, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yani kimin, onun sayesinde. Allah razı olsun. Ondan sonra da yerel seçimler var, onları da beraberinde yapmış olacağız.'

Isparta'da merakla beklenen Dereboğazı yoluyla ilgili de bilgi veren Bakan Abdülkadir Uraloğlu, 2027 başında ihalesinin yapılacağını söyledi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu konuşmasının ardından MHP İl Başkanlığı binasını ziyaret etti. Programının devamında Isparta Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, sonrasında Ulu Camii'de cuma namazını kıldı. Ardından esnaf ziyareti ve eski AK Parti İl Başkanı Abdullah Gülcemal'i ziyaret eden Bakan Uraloğlu, buradan da Isparta Belediyesi'ne geçti. Bakan Uraloğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. (DHA)