Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç köyünde, yapımı yarım kalan evde, aileleriyle aynı odada yer minderinde ders çalışarak fen lisesini kazanan ikizler Musa ve İsa Karaköm ve ailesinin evleri yenilendi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinin ardından merkezi Van'da bulunan Dünyada Son Umut Derneği'nin çalışma başlattığı ev, 3+1 olarak tamamlanıp dayalı döşeli şekilde aileye teslim edildi. İkiz kardeşler, artık kendilerine ait odada ders çalışabilecek.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünde yaşayan Karaköm ailesinin ikiz çocukları Musa ve İsa, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) gösterdikleri başarıyla Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. İsa 410, Musa ise 395 puan aldı. İkiz kardeşlerin bu başarısı, yaşadıkları zor şartlarla birlikte DHA tarafından haberleştirildi. Kardeşler, LGS'ye babaları Özhan Karaköm'ün yaklaşık 2 yıl önce yapımına başladığı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlayamadığı evde hazırlandı. Bir oda, mutfak ve banyo-tuvalet bölümü tamamlanan, su sızıntısının önlenmesi için üzeri branda ile kapatılan evde 5 kişilik aile tek odada yaşamını sürdürdü. Kendilerine ait çalışma odaları ve masaları bulunmayan Musa ve İsa, anne, baba ve ablalarının uyuduğu, yemek yiyip sohbet ettiği odanın bir köşesinde yer minderine oturarak günde 5-6 saat ders çalıştı.

TEK ODALI EV, 3+1'E DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

DHA'nın haberinin ardından merkezi Van'da bulunan Dünyada Son Umut Derneği, Karaköm ailesine yardım eli uzattı. Dernek Başkanı Onur Akman, aileyi Ortaç köyündeki evlerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ardından yarım kalan evin tamamlanması ve ikiz kardeşlere eğitim hayatları boyunca destek verilmesi kararlaştırıldı. 4'ü gönüllü olmak üzere 12 kişilik ekibin çalışmasıyla tek odalı ev, ailenin ihtiyaçlarına göre 3+1'e dönüştürüldü. Çalışmalar kapsamında çatısı, kapı ve pencereleri yenilenen evin alçı ve boya işleri tamamlandı. İkizler için ayrı odalar ve ders çalışma masaları hazırlandı. Ablalarına ayrı bir oda, anne ve babaya da yatak odası yapıldı. Evin beyaz eşya ve mobilyaları da dernek tarafından alınarak yerleştirildi.

Çalışmalar sırasında ailenin mağdur olmaması için Musa ve İsa, ev tamamlanıncaya kadar Yüksekova'daki bir otelde misafir edilirken, anne, baba ve ablaları köydeki yakınlarının yanında kaldı. İkizler bu süreçte daha önce gitmedikleri lunaparka götürülürken, çeşitli etkinliklere de katıldı.

'İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜZEL BİR GELECEK OLUR'

Dünyada Son Umut Derneği Başkanı Onur Akman, evin tamamlanmasının ardından aileyi ziyaret ederek anahtarı teslim etti. Akman, 'Evin küçük bir bölümü vardı, geri kalan bölümleri biz yeniden inşa ettik. Odaları birleştirerek güzel bir yaşam alanı ortaya çıkardık. Çocukların kendilerine ait odaları ve ders çalışabilecekleri masaları oldu. Evimizde çocukların ihtiyaç duyabileceği her şeyi eksiksiz şekilde tamamlamaya çalıştık. Biz elimizden geleni yaptık. İnşallah çocuklarımız için güzel bir gelecek olur. Biz sadece vesileciyiz. Bizi bu hayra vesile ve aracı kılanlardan Allah razı olsun. İkiz kardeşlerin eğitim hayatlarını da bundan sonra yakından takip edileceğiz ve eğitimleri boyunca burs desteği sağlayacağız' dedi.

'ARTIK KENDİ ODAM VE MASAM VAR'

Doktor olmak isteyen Musa Karaköm, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, 'Eskiden odamızda sürekli televizyon sesi vardı. 5 kişi aynı odada oturuyor, yemek yiyor ve uyuyorduk. Burası daha önce çadırla kapatılmış bir alandı. Yağmur yağdığında her yer toprak ve çamur oluyor, ayakkabılarımızı çıkarıp içeri girmek bile zorlaşıyordu. Eşyalarımızın tamamı burada duruyordu ve yağmur nedeniyle çoğu kullanılamaz hale gelmişti. Bu şartlarda yaşamaya çalışıyorduk' diye konuştu.

Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Musa, 'Onur abi bize ulaştı ve yardım elini uzattı. Allah razı olsun, bize bu güzel evi yaptı. Eskiden tek bir odamız vardı, şimdi ise iki yatağımız var. Artık kendi yatağımda yatıyorum. Ders çalışabileceğim bir masam, kendi gardırobum ve kendime ait bir odam var. Burası benim için çok güzel oldu. Çok mutluyum' dedi.

'BU KADAR GÜZEL OLACAĞINI BEKLEMİYORDUM'

Yazılım mühendisi olmak isteyen İsa Karaköm de yeni evlerini çok beğendiğini belirterek, 'Buranın bu kadar güzel bir hale geleceğini hiç beklemiyordum. Gerçekten çok güzel olmuş. Onur abiden Allah razı olsun. Emeği ve desteği için kendisine çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Doktor olmak isteyen Musa ile yazılım mühendisi olmayı hedefleyen İsa, kendilerine verilen desteğin karşılığını başarılı olarak vermek istediklerini söyledi. Karaköm kardeşlerin yeni evlerine yerleşmesiyle birlikte, LGS'ye hazırlanırken aynı odada ve yer minderinde sürdürdükleri ders çalışma günleri de geride kaldı. İkizler, eğitim hayatlarına artık kendilerine ait odaları ve çalışma masalarının bulunduğu yeni evlerinde devam edecek. Üstü brandayla kapatılmasına rağmen karlı ve yağmurlu günlerde su sızmalarının yaşandığı derme çatma mutfaktan kurtulan anne de yeni eşyaların bulunduğu mutfağında artık çocukları için yemek yapabilecek. (DHA)