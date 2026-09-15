BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de avukatlık yapan Avukat Murat Tuğa, trafik kazası davalarında kusur oranı, sigorta süreci ve meydana gelen zararın doğru belirlenmesinin hak kayıplarının önlenmesi açısından önem taşıdığını belirterek, 'Özellikle yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının ardından delillerin korunması ve hukuki sürecin doğru yürütülmesi gerekiyor. Trafik kazasının meydana gelmesiyle birlikte yalnızca ceza soruşturması veya araç hasarı gündeme gelmiyor. Kazanın niteliğine göre maddi ve manevi tazminat, destekten yoksun kalma, sürekli veya geçici iş göremezlik ve sigorta tazminatı gibi farklı hukuki talepler ortaya çıkabiliyor' dedi.

Trafik kazası sonrasında yapılan işlemlerin birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Avukat Murat Tuğa, özellikle yaralanmalı ve ölümlü kazalarda kusur, sağlık durumu ve meydana gelen zararın kapsamının tazminat sürecini doğrudan etkileyebildiğini belirtti.

'KUSUR ORANI TRAFİK KAZASI DAVALARININ EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİDİR'

Trafik kazası davalarında kusur oranının tazminatın belirlenmesinde temel unsurlardan biri olduğunu ifade eden Tuğa, kaza sonrasında düzenlenen ilk belgelerde yer alan kusur değerlendirmelerinin her zaman uyuşmazlığın nihai sonucunu belirlemediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Vatandaşlar çoğu zaman kaza tespit tutanağında veya ilk değerlendirmede belirtilen kusur oranının artık değişmeyeceğini düşünüyor. Oysa uyuşmazlığın niteliğine göre kaza tutanağı, olay yeri incelemesi, kamera görüntüleri, tanık anlatımları, araçların hasar durumları ve bilirkişi incelemeleri birlikte değerlendirilebiliyor. Bu nedenle kusur konusunda yalnızca ilk tespit üzerinden hareket edilmesi bazı durumlarda hak kaybına yol açabiliyor.'

'SİGORTA ŞİRKETİNİN ÖDEME YAPMASI TÜM HAKLARIN KARŞILANDIĞI ANLAMINA GELMEYEBİLİR'

Trafik kazalarında en sık karşılaşılan yanılgılardan birinin sigorta şirketi tarafından yapılan ödemenin bütün zararları karşıladığı düşüncesi olduğunu belirten Avukat Tuğa, 'Sigorta şirketinin ödeme yapmış olması tek başına zarar gören kişinin bütün haklarının karşılandığı anlamına gelmeyebilir. Yapılan ödemenin hangi zarar kalemi için gerçekleştirildiği, hesaplamanın hangi verilere dayandığı ve gerçek zararı karşılayıp karşılamadığı ayrıca incelenmelidir. Özellikle bedensel zarar veya ölümün bulunduğu kazalarda hesaplama çok daha teknik bir nitelik taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

'YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA SAĞLIK SÜRECİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE ÖNEM TAŞIYOR'

Yaralanmalı trafik kazası davalarında yalnızca ilk hastane kayıtlarının değil, tedavi sürecinin tamamının önem taşıdığını ifade eden Tuğa şöyle konuştu:

'Yaralanmanın kişinin çalışma gücü ve günlük yaşamı üzerindeki etkileri tazminat değerlendirmesinde önem taşıyor. Tedavi evrakları, sağlık kurulu değerlendirmeleri, kişinin yaşı, geliri ve kazadaki kusur durumu gibi birçok unsur birlikte ele alınabiliyor. Bu nedenle yaralanmalı trafik kazalarında sağlık belgelerinin eksiksiz şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor.'

'ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALANLARIN HAKLARI GÜNDEME GELİYOR'

Ölümlü trafik kazalarının hukuki sonuçlarının farklı olduğunu ifade eden Avukat Murat Tuğa, 'Bir kişinin trafik kazasında hayatını kaybetmesi halinde yalnızca ceza soruşturması yürütülmüyor. Ölen kişinin desteğinden mahrum kalan kişiler bakımından destekten yoksun kalma tazminatı ve olayın özelliklerine göre manevi tazminat talepleri de gündeme gelebiliyor. Burada ölen kişinin yaşı, geliri, destek ilişkisi ve kusur durumu gibi birçok unsur hesaplamada önem taşıyor' dedi.

'ARAÇTAKİ HASAR İLE DEĞER KAYBI AYNI ŞEY DEĞİLDİR'

Trafik kazalarının araç yönünden doğurduğu sonuçlara da değinen Tuğa, vatandaşların araç hasarı ile değer kaybını zaman zaman birbirine karıştırdığını ifade ederek, 'Aracın onarım gideri ile kaza nedeniyle ikinci el piyasa değerinde meydana gelen azalma farklı zarar kalemleridir. Aracın yaşı, kilometresi, hasarın niteliği, daha önceki hasarları ve onarılan parçalar gibi unsurlar değer kaybının değerlendirilmesinde önem taşıyabilir. Bu nedenle yalnızca aracın tamir edilmiş olması zarar sürecinin tamamen sona erdiği anlamına gelmez' diye konuştu.

'EN BÜYÜK HATA HAKLARIN KAPSAMI BELİRLENMEDEN İŞLEM YAPMAK'

Trafik kazası sonrasında vatandaşların önlerine gelen ödeme veya uzlaşma seçeneklerini zararlarının kapsamını tam olarak belirlemeden kabul edebildiğini söyleyen Tuğa, şu değerlendirmede bulundu:

'Uygulamada karşılaştığımız önemli sorunlardan biri, kazadan hemen sonra bütün zarar kalemleri ortaya çıkmadan sürecin sonuçlandırılmaya çalışılmasıdır. Özellikle bedensel zararlarda tedavi devam ederken zararın nihai boyutu henüz belli olmayabilir. Bu nedenle yapılacak işlemin ileride ileri sürülebilecek talepler üzerindeki hukuki sonuçlarının önceden değerlendirilmesi önem taşımaktadır.'

'HER TRAFİK KAZASI DOSYASI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİDİR'

Avukat Murat Tuğa, sözlerini şöyle tamamladı:

'Trafik kazası davalarında tek bir standart tazminat hesabından söz etmek mümkün değildir. Kazanın meydana geliş şekli, tarafların kusur durumu, yaralanmanın niteliği, gelir, yaş, sigorta kapsamı ve meydana gelen zarar her dosyada farklılık gösterir. Bu nedenle trafik kazası sonrasında yalnızca alınacak ödeme miktarına değil, hangi hakların doğduğuna ve bu hakların hangi kişi veya kurumlardan talep edilebileceğine bütüncül şekilde bakılması gerekir.'