ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada piyasadaki hakimiyetini kullanarak ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek, ayrıca 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

TARLADAN MARKETE FİYATLAR MERCEK ALTINDA

Bakan Gürlek, bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 'tarladan markete fiyat yolculuğu'nun mercek altına alındığını, Ticaret Bakanlığı'ndan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edildiğini; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandığını belirtti. Gürlek, yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığının incelendiğini kaydetti.

22 İLDE OPERASYON

Gürlek, 'Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı' dedi.

'HAKSIZ KAZANÇ KAPISINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Gürlek, 'Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze; soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir' ifadelerini kullandı. (DHA)