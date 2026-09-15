ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenli okul alışverişine yönelik uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan, 'Güvenli okul alışverişi, bilinçli tercihle başlar' notuyla açıklama yapıldı. Açıklamada, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı, bu dönemde kırtasiye alışverişlerini güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmanın, çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu;

'Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için; Güvenilir satış noktalarını tercih edelim. Ürünlerde üretici/ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretlerin bulunup bulunmadığını kontrol edelim. Alışverişlerimizde belge ve fişlerimizi mutlaka alalım. Şüpheli, kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak duralım. Unutmayalım; güvenli ürün, bilinçli tüketiciyle buluşur. Ticaret Bakanlığı olarak çocuklarımızın sağlığını ve tüketicilerimizin haklarını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, velilerimizi güvenli ve bilinçli alışveriş yapmaya davet ediyoruz.' (DHA)