Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yasa dışı bahis' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 20 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

'ALTIN ALIMI' AÇIKLAMASI İLE PARA AKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; üçüncü şahıslara ait banka ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan, bir haberleşme ağı üzerinden bu hesapları organize şekilde yöneterek para nakline aracılık edenlere yönelik başlatılan çalışmada, şüphelilerin bu yöntemle yasa dışı bahis suçundan elde edilen haksız kazançları 'altın alımı' açıklamaları ile farklı şirket hesaplarına göndererek kuyumculuk sektörü adı altında akladıkları tespit edildiği belirtildi.

30 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Şüphelilerin kullandıkları şirket ve şahıs hesapları üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacminin tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca 'Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 14 Eylül 2026 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Adana, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Sivas, Samsun, Erzincan, Eskişehir ve Kocaeli illerinde tespit edilen 30 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 'Sokaklar Güvende' faaliyetleri kapsamında eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan adli arama ve el koyma işlemleri neticesinde; şüpheli şahısların adına kayıtlı yaklaşık değeri 150 milyon lira olan 8 adet taşınmaza, 5 adet araca, banka ve kripto borsalarındaki hesaplarına el koyulmuş, 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 3 şüpheli şahsın halen başka suçtan ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir' denildi. (DHA)