Ece ÇAM- Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL, (DHA)- SULTANBEYLİ Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kitap Fuarı ziyarete açıldı. Fuarda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 'Elbette kitap, bütün güçlü toplumların temelinde olmazsa olmaz. 5 veya 10 yaşında bir çocuğu okuma alışkanlığıyla buluşturabilirsek o zaman o çocuk Allah'ın izniyle ömrü boyunca okuyacak, araştıracak, soracak ve öğrenecek' dedi.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 102 yayınevinin ile 70 yazarın yer aldığı Sultanbeyli Kitap Fuarı, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı. Törene, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekilleri, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve çok sayıda kitapsever katıldı. 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 'Bir Dünya Kitap, Bir Kitap Dünya' temasıyla düzenlenen fuarın onur konuğu ise Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu.

'İYİ BİR NESİL, İYİ BİR GENÇLİK, GÜÇLÜ BİR ÜLKE DEMEK'

Fuarda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 'İlim Yayma Vakfı ile birlikte yol yürüyen derneklerimiz, vakıflarımız her yıl yüz binlerce gencimize daha iyi eğitim almaları için, hayallerini daha iyi gerçekleştirebilmeleri için ve elbette ki iyi bir nesil, iyi bir gençlik, güçlü bir ülke demek, güçlü bir toplum demek. Böylesine güçlü bir ülkenin toplumunda biz temellerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefi böyle güçlü temelli çalışmaları çünkü bize gerektiriyor, yapmamızı gerektiriyor, icbar ediyor. Elbette kitap, bütün bu güçlü toplumun temelinde olmazsa olmazı. 5 yaşında 10 yaşında bir çocuğu okuma alışkanlığıyla buluşturabilirsek o zaman o çocuk Allah'ın izniyle ömrü boyunca ne okuyacak, araştıracak, soracak, öğrenecek. Evlerde çocuklarımız kitap okuduğu zaman inanın anne babalar etkileniyor. Yani mesela bugün Türkiye'nin önemli mücadelelerinden bir tanesi bağımlılıklarla mücadeledir, sigarayla mücadeledir. Anne babalarına çocukların sigara bıraktırdıklarını, belli bağımlılıklarını bıraktırdıklarını biliyoruz. Dolayısıyla biz yine ne yapalım edelim çocuklarımızı gözetelim, çocuklarımıza yatırım yapalım. Onlar büyükleri de kurtarır Allah'ın izniyle' ifadelerini kullandı.

'BİR NESİL BOZULMASA İKİNCİ NESİL ZATEN BOZULMAZ'

Bilal Erdoğan, 'Bir nesil bozulmasa ikinci nesil zaten bozulmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bu konudaki kuralı da Kur'an'da çok net: 'Bir toplumda bireyler kendilerini değiştirmedikçe ben o milleti, o toplumu değiştirmem' diyor Allah-u Teala. O zaman biz yetişkinler olarak, güç elinde olan, irade elinde olan yetişkinler olarak gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi örnek oluyorsak çocuklarımızdan, gençlerimizden o kadar iyi bir geri dönüş bekleyebiliriz. Ona hakkımız olabilir. Onun için bugün ben kesinlikle çocuklarımızı, gençlerimizi bizlerden daha iyi görüyorum. Onlar bizlerden daha doğrular, onlar bizlerden daha temizler. Onların bizden daha iyi olma potansiyelleri var. O zaman biz onları koruyup onları desteklemek durumundayız. Ve buralarda onun için belediyemizin özellikle çocukları teşvik eden, onlara hediye kartları veren çalışmasını çok yerinde buluyorum. Artık okullarımızda çocuklara hamdolsun kitap ulaştırmada bir sorunumuz yok. Çocuklarımız kitap istediği zaman onlara elinden tutan, yardım eden çok insanlar oluyor' diye konuştu.

'50'NCİ YILIMIZDA 50 OKULA KÜTÜPHANE KAZANDIRDIK'

İlim yayma vakfı olarak 50'nci yıllarına özel 50 okula kütüphane kazandırdıklarını belirten Erdoğan, 'Biz mesela İlim Yayma Vakfı olarak 50'nci yılımız münasebetiyle 50 okula kütüphane kazandırdık. Şimdi genel merkezimizin yanında Vefa'da yeni bir mahalle kütüphanesi yapıyoruz. Bu tür kütüphanelerin yaygınlaşması belediyelerimiz eliyle özellikle gerçekleşiyor ve bu kütüphanelerde çocuklarımızın özellikle ders çalıştıklarını görüyoruz. Valiliğimizin 'Ödev Evleri' projesi var mesela, oralarda da çocuklarımız özellikle ders çalışmak için dolduruyorlar oraları. Ama kitabın gölgesinde ne kadar zaman geçirirlerse. Biz gençlik çalışmalarımızda şunu gözetiriz: Çocuğun okuldaki zamanı üniversite olsun, okul olsun bir de evdeki yahut da konaklamasını nerede yapıyorsa yurttaki zamanı. Onun dışındaki zamanıdır bizim gözetmemiz gereken zaman. O zamanlar belli düzeyde çünkü korunaklı ortamda. Ama onun dışındaki zamanını nerede geçiriyor, nereye gidesi var, nerede olmak istiyor? Eğer o üçüncü adresler bizim sivil toplum kuruluşlarımızın, gönüllülerimizin, efendime söyleyeyim böyle saygın kurumlarımızın gözetiminde, desteklediği yerler olursa o zaman çocuklarımızı evvel emirde çok tehlikeli akımların, cereyanların tesirinden korumuş oluruz' dedi.

'KİTAP FUARINI HAYATA GEÇİREN BÜTÜN KURUMLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bilal Erdoğan 'Bir kitap fuarını hayata geçiren, 10 yıldır sürdüren Sultanbeyli Belediyemize, bu tür projeleri yapan bütün kurumlarımıza, hayırseverlerimize, buradaki yayınevlerimize de özellikle teşekkür ediyorum. Nice zahmetlerle, zorluklarla çocuklarımızı, nesillerimizi, insanlarımızı kitapla, kültürle, ilimle buluşturmuş oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun, hayırlara vesile olsun. Sağ olun, var olun' diye konuştu.

'ONLARCA YAZARIMIZI SULTANBEYLİ'DEKİ GENÇLERLE, VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYORUZ'

Ak Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ise 'Öncelikle burada Belediye Başkanımız Sayın Ali Tombaş'a ve değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sultanbeyli'de yaşayan başta öğrencilerimiz ve gençlerimiz olmak üzere 10'uncusunu düzenlediğimiz Kitap Fuarı'nı düzenliyorlar. Ve neredeyse artık İstanbul'un en gelenekselleşmiş ve en büyük kitap fuarlarından bir tanesi. Onlarca yazarımızı Sultanbeyli'deki gençlerle, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bugün de inşallah hem Dünya Etnospor Başkanımız Bilal Erdoğan Bey'le beraber açılışını gerçekleştireceğimiz Kitap Fuarı'nın Sultanbeyli'mize, buradaki vatandaşlarımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah tüm Sultanbeyli'deki hemşehrilerimizi de Kitap Fuarı'na bekliyoruz. Özellikle buradaki söyleşilere bekliyoruz. Yazarlarımızın hem de buraya katılan kitap severlerin sohbetlere mutlaka katılmasını bekliyoruz diyorum' dedi.

'KİTAP FUARIMIZIN MOTTOSU 'BİR DÜNYA KİTAP, BİR KİTAP DÜNYA'

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Kitap Fuarının bu yıl 10'uncusunu düzenlediklerini belirterek, '10'uncusunu düzenlediğimiz Sultanbeyli Kitap Fuarı bugün okurseverlere, kitapseverlere kapısını açmış oldu. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda 102 yayınevi, 70 yazarı Sultanbeyli'de kitapseverlerle buluşturulmuş olacağız. Bugün başlayan kitap fuarımız 4 Ekim'de sona ermiş olacak. Yüzlerce eser, binlerce kitapseverle buluşmuş olacak. Bu yılın mottosu kitap fuarımızın, 'Bir Dünya Kitap, Bir Kitap Dünya' olacak. Yine onur konuğumuz Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hocamız olacak. Sultanbeyli Kitap Fuarı her yıl ilgisini artırarak devam ettiriyor. Yine ilçe sınırlarını aşan bir kitap fuarı, bir kültür marka değeri olan bir kitap fuarı ve her yıl binlerce kitapsever, okur yüzlerce eserle Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda buluşturmuş oluyoruz. Ayrıca kitap fuarımızda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yazarlarımız kitaplarını okurlarla buluşturuyor, imza törenleri yapıyoruz. Yine yayınevlerimizin ve belediyemizin gençlerimize hediyesi ve aynı zamanda da çeşitli etkinlikleriyle, sürpriz etkinliklerle Sultanbeyli Kitap Fuarı'nı daha anlamlı hale getirmiş oluyoruz. Tekrar 10'uncusunu düzenlemiş olduğumuz kitap fuarının her yıl olduğu gibi bu yıl da çok yoğun, ilgili olarak geçeceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.