İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, 16 Eylül günü ilçenin farklı noktalarında yoğun bir program yürüttü. 'Belediyeyi makam odasından değil, sokaktan yöneteceğiz' anlayışı doğrultusunda saha ziyaretlerine ağırlık veren Gültekin; esnaf, vatandaş ve belediye personeliyle bir araya gelirken eğitimden spora, sosyal destek çalışmalarından saha incelemelerine kadar birçok programa katıldı.

İlçede esnaf ziyaretlerini sıklaştıran ve vatandaşlarla düzenli olarak görüşen Gültekin, mahallelerde ve Uncular Caddesi gibi işlek caddelerde iş yerlerini dolaştı. Esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Gültekin, esnafın günlük işleyişine ilişkin de bilgi aldı.

Yavuztürk Mahallesi'ndeki bir taksi durağına uğrayan Gültekin, durakların işleyişi hakkında bilgi aldı. Vatandaşla sahada doğrudan temas kurmayı önceleyen program kapsamında Burhaniye'de yapımı süren park alanına giden Gültekin, bölgedeki çalışmaları yerinde gördü.

PERSONELİ İŞ BAŞINDA DİNLEDİ

Belediye birimlerini tek tek gezen Gültekin, çalışanlarla sohbet etti. Servis noktalarından idari bölümlere uzanan turda personeli iş başında dinleyen Gültekin, belediye çalışanlarıyla temaslarını gün boyu sürdürdü.

EĞİTİM YILI AÇILIŞINDAN KÜTÜPHANEYE

Eğitim yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Gültekin, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Programın ardından kültür ve eğitim alanındaki ziyaretlerini sürdüren Gültekin, Haluk Dursun Kütüphanesi'ni de ziyaret etti.

Günün farklı saatlerine yayılan programlarda sosyal destek çalışmaları da yer aldı. Çorba dağıtımı ve yemek dağıtımı programlarına katılan Gültekin, dağıtım noktalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah saatlerinde başlayan program, gün boyunca ziyaret ve etkinliklerle sürdü.

Spor etkinliklerine de katılan Gültekin, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nün hentbol müsabakasını takip etti.

'ÜNİFORMA ŞEHRİN SİZE BIRAKTIĞI EMANETTİR'

Zabıta Haftası programında da yer alan Gültekin, belediye zabıta personeliyle buluştu. Teşkilata seslenen Gültekin, üniformanın bir yetki nişanı olmakla birlikte şehrin zabıtaya bıraktığı bir emanet olduğunu vurgulayarak 'Ceza koçanından önce ikna dilini, tutanaktan önce rehberliği öne çıkardığınız her temasta o emanete sahip çıkmış olursunuz' dedi.