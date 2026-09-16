Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray ile takviye edici gıda markası Zade Vital arasındaki erkek basketbol takımı forma ve şort yanı sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre marka, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu boyunca forma ve şort yanı sponsoru oldu. RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş katıldı. Alanlarında öncü markalarla sponsorluk anlaşmaları yaptıklarını dikkat çeken Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, 'Zade Vital de bizim basketbol şubemiz gibi bir atılım içerisinde. Umarım bu sponsorluklar devam eder. Sponsorlarımızla beraber yolumuza devam edeceğiz' diye konuştu.

'HEDEFLERİMİZ ARASINDA 2 KUPA ALMAK VAR'

Basketbol takımının hedefinin Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finale kalmak olduğunu belirten Çetinkaya, 'Yapılan sponsorluk anlaşmalarında yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımızın da emeği büyük. Basketbol takımımızın hedefi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 'Dörtlü Final'e kalmak ve hatta kupayı kazanmak. Buna yönelik oyuncuları getirirken büyük çaba gösterdik. Bu oyuncuları getirebilmemiz için bütçemizi artırmamız gerekiyor. Sponsorlarımızın desteğiyle bunu yapıyoruz. Başkanımız da bize destek veriyor. Bu seneki hedeflerimiz arasında 2 kupa almak var. Bunlardan bir tanesi Türkiye Kupası olabilir. Basketbol Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanmak istiyoruz. Mücadeleci ve savaşan bir takım olacağız' ifadelerini kullandı.

'KISA OYUNCU İÇİN KALİFİYE BİRİSİNİ BULMAK ZOR'

Oynanacak hazırlık maçlarının ardından kadroya katacakları kısa oyuncun özelliklerini belirleyeceklerine değinen Mecit Mert Çetinkaya, 'Pazar çok daraldı. Kısa oyuncu için kalifiye birisini bulmak zor. Biraz daha bekleyeceğiz. Aleksej Nikolic sakatlıktan dolayı oynayamadı. Dirseğinde bir sakatlık var. Koçumuz onun da performansını görmek istiyor. Nikolic de oynadıktan sonra alacağımız kısa oyuncunun özelliklerini belirleyeceğiz. Takımımız, iki hazırlık maçı oynayacak. Sonra alacağımız kısa oyuncunun özelliklerini belirleyeceğiz' dedi.

'GALATASARAY, NBA AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN BİRİ'

Sarı-kırmızılı ekibin NBA Avrupa'nın en güçlü adaylarından olduğunu söyleyen Çetinkaya, sözlerini şöyle noktaladı:

'Bir belirsizlik var ama kesinlikle bu proje önümüzdeki sene başlayacak. Yüzde 80 ihtimalle bu proje olacak. Galatasaray, NBA Avrupa'nın en güçlü adaylarından biri. Anlaşma olacak gibi gözüküyor. Süreci diğer yönetici arkadaşlarımız takip ediyor. Eylül veya ekim ayı içerisinde artık bu iş sonuçlanmış olur.'

HAKAN KELEŞ: BU İŞ BİRLİĞİ SADECE BİR SPONSORLUK ANLAŞMASI DEĞİL

Anlamlı bir iş birliğine imza attıklarını söyleyen Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş, 'Bu işbirliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil. Her iki taraf da toplumun daha sağlıklı olması için bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşmanın Türk sporuna ve Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na değer katmasını diliyorum. Her iki tarafın da içine sinen bir anlaşma oldu. Bu sadece bir sponsorluk değil. Toplam bir paket olacak bu. Galatasaray ile başka işbirliklerimiz de var. Sadece basketbol değil, genel olarak Galatasaray'ı kapsayan bir anlaşmamız var' ifadelerini kullandı.