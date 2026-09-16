Melike USLU- Uğur GÜLBOY/İSTANBUL, (DHA)- TURKA, araç muayene süreçlerinde yapay zeka ve robotik teknolojilerin kullanılması amacıyla Altınay Robot Teknolojileri ile iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği kapsamında araç muayenesinde kullanılabilecek robotik sistemlerin geliştirilmesi, test edilmesi ve sahaya uyarlanması hedefleniyor.

TURKA ile Altınay Robot Teknolojileri arasında imzalanan iş birliği kapsamında, araç muayene süreçlerinde kullanılacak robotik mekanizmaların tasarımı, sistem entegrasyonu, kontrol altyapısı ve sahaya uyarlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Altınay Robot Grubu çatısı altındaki Gelişmiş Robot ve Akıllı Sanayi Sistemleri (GRASS) firması tarafından endüstriyel robotların üretilmesi planlanıyor. Söz konusu robotların görüntüleme, sensör ve ölçüm teknolojileriyle entegre şekilde çalışması ve özellikle araçlarda erişimi zor noktalardaki fiziksel ölçüm ve kontrol işlemlerinin daha hızlı, standart ve tekrarlanabilir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Geliştirilecek teknolojinin, TURKA'nın 81 ildeki operasyonuna ihtiyaca göre ölçeklenen bir mimariyle kademeli olarak yayılması planlanıyor. İstanbul Arnavutköy'de faaliyete geçen TURKA Yeni Nesil Araç Muayene Örnek Merkezinin ise sistemlerin geliştirilmesi, test edilmesi ve sahaya uyarlanması amacıyla Ar-Ge ve test merkezi olarak kullanılması hedefleniyor.

Altınay Robot Teknolojileri'nin 30 yılı aşkın mühendislik birikimi ile GRASS çatısı altında yürüttüğü yerli endüstriyel robot kolu ve kritik bileşen geliştirme çalışmalarının, TURKA'nın yerli ve milli teknoloji hedefleri kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

'YENİ NESİL TEKNOLOJİLERDEN OLUŞAN BİR EKOSİSTEM PLANLIYORUZ'

TURKA'da yeni nesil teknolojilerden oluşan bir ekosistem oluşturmayı planladıklarını belirten TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, 'Yeni nesil araç muayene mottosuyla biz TURKA'yı hizmete sokacağız. 'Yeni nesil' ne demek? Önümüzdeki 20 sene boyunca dünyada olacak bütün teknolojileri ve gelişmeleri, araç muayene alanında TURKA markasının altında, istasyonlarımızda vatandaşlarımız deneyimleyebilecek. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde yeni nesil teknolojilerden oluşan bir ekosistem planlıyoruz. Bunun içerisinde bulut teknolojileri, lazerli görüntüleme, üç boyutlu kamera sistemleri ve tabii ki robotik teknolojiler de olacak. Bugün de robotik tarafında Altınay Robotik ile yapacağımız iş birliği kapsamında hem teknolojilerimizi hem de geleceği tanıtmak üzere buraya gelmiş bulunuyoruz' dedi.

'YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYİ DÜNYAYA İHRAÇ ETMEK İSTİYORUZ'

Geliştirilecek robotik teknolojilerin istasyonlar ve mobil istasyonlarda ihtiyaca göre kullanılacağını söyleyen Salman, 'Robotik teknolojileri, diğer teknolojilerle beraber aslında buradaki teknisyenlerimize yardımcı olmak üzere tasarlanacak. Ne demek istiyoruz? Artık yeni dünyada daha çok veri analitiği yaparak, robotlarla araçları içeriye aldığımızda daha rahat bir inceleme imkanı olacak. Aracın içerisinde ulaşılamayan yerlere robotlar ulaşabiliyor olacak. Bu şekilde teknisyene daha fazla veri ve dikkat etmesi gereken noktaları aktarıyor olacak. Böylece son karar tabii ki teknisyende olacak. Ancak robotlar, Ulaştırma Bakanlığımızın bize gönderdiği yönergeler çerçevesinde, muayenenin nasıl yapılacağı konusunda teknisyenlerin kararlarını destekleyici çok önemli bir adım olacak. Biz bu robotik teknolojileri Altınay'la beraber geliştireceğiz. Burası da görmüş olduğunuz gibi bir araştırma-geliştirme laboratuvarımız. Kurduğumuz bu örnek istasyonu hem araştırma-geliştirme merkezi hem de eğitim merkezi olarak kullanıyoruz. Burada teknolojileri deneyimleyeceğiz. Bu teknolojiyi Altınay'la beraber geliştirdikten sonra hem istasyonlarımızda hem de mobil istasyonlarımızda ihtiyaca göre kullanıyor olacağız. Bunu da inşallah önümüzdeki dönemde yerli ve milli bir teknoloji olarak araç muayene alanında dünyaya ihraç etmek istiyoruz. Dolayısıyla çok öncü ve çok önemli bir konu' ifadelerini kullandı.

'TURKA İLE TEKNOLOJİ TABANLI BİR İŞ BİRLİĞİNE ÇIKIYORUZ'

Türkiye'nin yeni nesil teknolojilerini farklı alanlarda kullanmayı ve geliştirilen ürünlerin yurt dışı pazarlara sunulmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise 'Hep beraber ülkemiz için sosyoekonomik anlamda, tekno-ekonomik politikalar doğrultusunda Türkiye'nin yeni nesil teknolojilerini, ülkenin ihtiyacı olan her alanda kullanmak istiyoruz. TURKA'nın sahip olduğu gelecek vizyonuyla, özellikle araç muayene istasyonlarındaki ölçme, değerlendirme, veri analizi ve dijital altyapılar dâhil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kullanarak daha güvenli, özellikle teknisyenlere daha iyi bir altyapı sağlayan güçlü yeni teknolojilerin kullanılmasına imkan sağlamak istiyoruz. Böylelikle hem Türkiye'deki mevcut muayene istasyonlarında yeni nesil teknolojilerin kullanılması hem de aynı zamanda sahip olduğumuz bu yeni modelle dünyadaki farklı ülkelerde de buna benzer ürün ve teknolojilerin satılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. O yüzden büyük bir gelecek vizyonuyla beraber TURKA ile teknoloji tabanlı bir iş birliğine çıkıyoruz' diye konuştu.

'BİLGİYİ DEĞERE, TEKNOLOJİYE VE EKONOMİYE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ'

Yaklaşık 30 yıldır yüksek teknolojiye dayalı altyapıların geliştirilmesi üzerine çalıştıklarını aktaran Altınay, 'Yapay zeka, bildiğiniz gibi, aslında insanın sahip olduğu karar verme, analiz etme, değerlendirme ve görme gibi konularda çok daha hızlı karar verme yeteneği ortaya çıkarıyor. Özellikle yapay zekayı geliştirdiğimiz dijital altyapılarla beraber anlamlı bir şekilde kullanıp TURKA'nın daha hızlı, daha doğru ve daha verimli muayene altyapılarını sağlamayı hedefliyoruz. Biz yaklaşık 30 yıldan beri yüksek teknolojiye dayalı altyapıları geliştirmek için, bu yolculuğa öncelikle insan yetiştirmeyle başladık. Türkiye'nin aslında bilgiyi değere, teknolojiye ve ekonomiye dönüştürmesini istiyoruz. Bunu da dünya pazarlarında satarak ülkenin zenginleşmesine katkı sağlamak bizim hedefimiz. Altınay Robotik olarak TURKA ile yapmış olduğumuz bu iş birliğinin, teknoloji altyapısı açısından gelecek için çok önemli bir altyapı sağlayacağını düşünüyoruz' dedi.

TURKA, 15 Ağustos 2027'de başlayan yeni dönemde, Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini 20 yıl boyunca yürütecek. Altınay Robot ile geliştirilecek teknolojinin kapsamının, bu sürecin ilerleyen yıllarında genişletilmesi planlanıyor.