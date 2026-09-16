İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin yeni dizisi Haysiyet, son bölümüyle izleyicilere nostalji rüzgarı estirdi. Dizinin yıldızları Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün canlandırdığı Mehmet ve Simay'ın kırmızı kamyonda geçen sevgi dolu sahnesi, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından 'Selvi Boylum Al Yazmalım'a yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

KIRMIZI KAMYON AŞKLARININ SEMBOLÜ OLDU

Yeşilçam ezgilerinin hissedildiği Haysiyet'te, ailesi nakliyatçılık yapan Mehmet'in 'uğurum' dediği kırmızı kamyon, Simay ile aşkının da sembolü haline geldi. Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen Simay'a evlilik teklif eden Mehmet, bu özel anı kırmızı kamyonun önünde yaşadı.

'SİMAY'IMA HOŞ GELDİN DE'

Çiftin nikah salonuna kamyonla gittiği anlar ise izleyicilere Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı kült film Selvi Boylum Al Yazmalım'daki unutulmaz Türkan Şoray (Asya) Kadir İnanır (İlyas) sahnelerini hatırlattı. Mehmet'in kırmızı kamyonuyla konuşarak filmdeki meşhur repliğe gönderme yapması sahneye damga vurdu. Mehmet, 'Ne diyordu filmde?' diyerek kamyonuna seslendi ve 'Simay'ıma hoş geldin de, sevdiğime merhaba de' sözleri izleyiciye Selvi Boylum Al Yazmalım'ı hatırlattı.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Süreç Film imzalı Haysiyet'in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor.

HER SALI KANAL D'DE

Haysiyet, salı akşamları saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.