Mesut BUDRAÇ-Selim KAYA/ELAZIĞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık; 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimiz de sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de yüzde 39,5 iken 2025'te yüzde 69,4 seviyesinde' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu ve kent protokolü tarafından karşılanan Yılmaz, Fırat Üniversitesi'nin 800 yataklı yeni hastane binasının temel atma törenine katıldı. Programa ayrıca Vali Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti Elazığ milletvekilleri Mahmut Rıdvan Nazırlı, Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve davetliler katıldı.

'SAĞLIK SİSTEMİMİZİ TEMELDEN DEĞİŞTİRDİK'

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 184 bini aşan yatak kapasitesiyle bin 521 hastanenin hizmet verdiğini ifade ederek, 'Bugün temelini atacağımız yeni hizmet binası, Elazığ'da sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracak ve Fırat Üniversitemizin bölgeye sunduğu sağlık hizmetlerini güçlendirecektir. Fırat Üniversitemizin araştırma gücünü ileri sağlık hizmetleriyle buluşturacak bu adımı çok kıymetli buluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek ifade ettiği bu anlayışla, vatandaşımızın sağlığını iktidarımızın ilk gününden itibaren önceliklerimizin başına koyduk. Sağlık sistemini devraldığımızda muayene olmak için saatlerce beklemek, reçetedeki ilaca ulaşmak için ayrıca uğraşmak gerekiyordu, vatandaşlarımız sosyal güvencelerine göre farklı hastanelere gitmek zorunda kalıyordu. Milletimizin yaşadığı bu sıkıntıları gidermek için sağlık sistemimizi temelden değiştirdik. Hastanelerimizi bütün vatandaşlarımıza açtık; hizmete erişimi kolaylaştırmak, sağlık altyapımızı ve insan gücümüzü büyütmek için ülkemizin dört bir yanında çalıştık. İnsanımızın en zor gününde devletini yanında bulması için sağlık hizmetlerimizin kapasitesini büyüttük. Bugün bin 521 hastanemiz milletimize hizmet veriyor. 2002'de 19 bin düzeyinde olan nitelikli yatak sayımız 184 bini aşarken 2 bin civarındaki yoğun bakım yatağı sayımız 48 bine yaklaştı. Bu imkanları, sayısı yaklaşık 1,5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarımızın emeğiyle milletimizin hizmetine sunuyoruz' dedi.

'27 ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI, 13'ÜNÜN YAPIMI SÜRÜYOR'

Yılmaz, ülke genelinde 27 şehir hastanesinin yapımının tamamlanarak açıldığını, 13'ünün de yapımının sürdüğünü ifade ederek, 'Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık; 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimiz de sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de yüzde 39,5 iken 2025'te yüzde 69,4 seviyesinde. Sağlıkta yaşadığımız büyük dönüşümün en somut göstergelerinden biri de sağlık turizminin geldiği noktadır. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın dört bir yanından ülkemize gelerek sağlık hizmeti alınması sağlık sistemimizin gücünü göstermektedir. Fırat Üniversitemiz, yarım asrı aşan geçmişi ve araştırma üniversitesi kimliğiyle ülkemizin bilim hayatına önemli katkılar sunuyor. Ülkemizdeki 20 devlet araştırma üniversitesi arasına Fırat Üniversitesi'nin girmiş olması Doğu Anadolu Bölgemiz adına gurur vericidir. Temelini attığımız hastane tamamlanıp hizmete açıldığında, üniversitemizin araştırma gücü ileri sağlık hizmetleriyle buluşacak' diye konuştu.

'YENİ HASTANEDE TÜM ODALAR TEK KİŞİLİK'

Temeli atılan Fırat Üniversitesi yeni hastane binasındaki tüm hasta odalarının tek kişilik olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle dedi:

'Yeni hastanenin Elazığ için taşıdığı önemi, özellikle ileri tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlarımız üzerinden değerlendiriyoruz. Erişkinler, çocuklar ve yenidoğanlar için öngörülen 155 yoğun bakım yatağı, ağır hastalara müdahale imkanını büyütüyor. Kalp ve damar hastalıklarında ameliyathane, anjiyografi ve yoğun bakımın birbirine yakın düzenlenmesiyle hayati müdahalelerde zaman kaybının azaltılması amaçlandı. Kanser tedavisi gören hastalarımız için tanı, kemoterapi ve radyasyon onkolojisi hizmetleri aynı hastanede planlandı. Organ ve doku nakli ile akut inme tedavisine yönelik birimler de ileri uzmanlık gerektiren hizmetleri güçlendirecek. Bu imkanlarla daha fazla hastamızın tedavisini Elazığ'da, ailesinin yanında sürdürebilmesini hedefliyoruz. Aynı zamanda metropol illere gitmeden, bölgesel bazda ihtiyaca cevap verilmesini hedefliyoruz. İleri tedaviye erişim kadar, hastalarımızın tedavi sürecini geçireceği şartları da önemsiyoruz. 800 yataklı hastanede genel hasta odalarının tamamı tek kişilik olarak tasarlandı, bu düzen mahremiyeti koruyacak ve enfeksiyon kontrolünü güçlendirecek. Bu vesileyle, Fırat Üniversitemizin mevcut hastanesinde Elazığ'dan ve çevre illerden gelen hastalarımıza özveriyle hizmet veren hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni hastanenin de onların birikimini daha güçlü imkanlarla buluşturmasını temenni ediyorum.' (DHA)