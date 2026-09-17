İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirildiği duyuruldu.

Ümraniye Belediyesi, çocukların sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını yeni eğitim öğretim yılında da sürdürdüğünü aktardı. Bu kapsamda ekipler tarafından ilçedeki okul kantinleri kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde kantinlerin genel temizlik ve hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve satış alanlarının sağlık kurallarına uygunluğu incelendi. Öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir duruma karşı gerekli kontroller yapılırken kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Çocukların gün içerisinde sıkça kullandığı kantinlerde sağlıklı ve güvenilir hizmet sunulmasını önemseyen Ümraniye Belediyesi, eğitim dönemi boyunca denetimlerini düzenli olarak sürdürecek. Böylece öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapması sağlanacak.