İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar'ın ikinci sezon açılışına Kader'in dramı damga vurdu. Yade Arayıcı'nın canlandırdığı karakterin gözyaşları izleyicilerinkine karıştı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kanal D'nin cumartesi akşamları ekrana gelen dizisi Güller ve Günahlar'ın ikinci sezonu, Kader'in kadersizliğine sahne oldu. Bulgaristan'da tutsak edilen minik kızın küflü salçayı ekmeğine sürüp yediği sahne duygu seli yaşattı. Kader'in Zeynep Abla'sından (Cemre Baysel) öğrendiği gibi tabağa fasulye ekerken yanaklarından süzülen yaşlar ekran karşısındakileri de ağlattı.

YAŞININ ÖTESİNDE PERFORMANS

İçinde bulunduğu zorluklara rağmen umudunu koruyan minik Kader'in mücadelesi izleyicileri derinden etkiledi. Serhat'a (Murat Yıldırım) ulaşmanın bir yolunu bulmasıyla gelişen olaylar soluksuz izlendi. Yade Arayıcı'nın zorlu sahnelerde yaşının ötesinde sergilediği başarılı performans büyük takdir topladı. Kader'in, Serhat'ın babası olduğunu ne zaman öğreneceği ve bu gerçekle hayatının nasıl değişeceği şimdiden merak uyandırdı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle 19 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.