Doğan Can CESUR-Kenan YILMAZ/İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN'da silah kaçakçılığına yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda durdurulan taksinin bagajında 108 tabanca ele geçirildi. Silahların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Eyüpsultan'da 2 operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan taksinin bagajında yapılan aramada 108 tabanca ele geçirildi. Silahların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)