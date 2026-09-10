MERSİN, (DHA)- TARSUS Üniversitesi öğrencileri, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında stajlarını tamamladı. Elektrik-Elektronik Fakültesi'nden 18 öğrenci, 30 iş günü boyunca nükleer güç santralinin çalışma prensiplerini ve santraldeki farklı birimlerin görevlerini bire bir öğrenme fırsatı buldu.

İş güvenliği bilgilendirmelerinin yapıldığı ilk günün ardından öğrenciler, Akkuyu NGS'nin farklı teknik birimlerinde görevlendirildi. Termal otomasyon ve ölçümden, havalandırma ve iklimlendirme birimine, radyasyon güvenliğinden, ticari dispeçer grubuna kadar pek çok farklı birimde staj yapan öğrencilere Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları arasından mentorlar eşlik etti. İşletme personelinin yetiştirilmesine yönelik hedefli eğitim programından mezun olmuş ve Rusya'daki teknik üniversitelerde, alan eğitimi almış uzmanlardan oluşan mentorlar, stajyerlere görev yaptıkları birimlerin çalışmalarını, üretim süreçlerinin organizasyonu ile nükleer sektörde görev yapacak uzmanlardan beklenen gereklilikleri anlattı. Staj programı ayrıca, nükleer güç santralinin temel çalışma prensipleri ile uluslararası projede kullanılan terminolojiye ilişkin eğitimi de içerdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Akkuyu NGS Projesi sayesinde Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, ülkedeki ilk nükleer güç santralinin sahasında doğrudan uygulamalı deneyim kazanma fırsatı buldu. Bu staj, üniversitede edinilen bilgileri pekiştirmenin yanı sıra gerçek çalışma koşullarında mesleki becerileri geliştirmeye de imkân tanıyor. Öğrencilere, Akkuyu NGS'de görev yapmak üzere kendi alanlarında eğitim alan ve bugün bilgi ve deneyimlerini geleceğin uzmanlarına aktaran çalışanlarımızın rehberlik etmesi özellikle önem taşıyor. Bu yaklaşım, Türkiye'nin nükleer enerji sektöründeki insan kaynağı kapasitesinin uzun vadeli ve sistemli biçimde geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturuyor.'

Staj kapsamında öğrenciler, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bulunan seyir terasını ve eğitim merkezini de ziyaret etme fırsatı yakaladı. Stajyerler ayrıca Akkuyu NGS ekipmanlarının maketlerinin yer aldığı salonu ve ünite kontrol odasına ait analitik simülatörün bulunduğu bölümü gezdi. Uzmanlar, öğrencilere işletme personelinin eğitim sistemi ve çalışma koşullarının özellikleri hakkında bilgi verdi.

Akkuyu NGS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Staj programı, akkuyu Nükleer A.Ş. ile Tarsus Üniversitesi arasındaki iş birliğinin devamı niteliğinde gerçekleştirildi. Mayıs 2025'te, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Özen başkanlığındaki heyet Akkuyu NGS sahasını ziyaret etmişti. Aynı yılın kasım ayında ise Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda, nükleer sektör alanında üçlü bir İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Mutabakat Zaptı, eğitim programlarının ortaklaşa geliştirilmesini ve öğrenciler için uygulamalı eğitim programlarının düzenlenmesini öngörüyor.'