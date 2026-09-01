İSTANBUL,(DHA) - UFRAD Franchising Derneği tarafından düzenlenen 'UFRAD Marka Zirvesi ve Franchise Ödülleri 2026' 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. Derneğin kuruluşunun 35'inci yılına özel düzenlenen organizasyonda; markalaşma, franchising, perakende ve büyüme stratejilerinin sektörün temsilcileri tarafından ele alınacağı belirtildi.

Türkiye franchising sektörünün kuruluşlarından UFRAD Franchising Derneği, marka temsilcilerini, yatırımcıları ve iş dünyasının temsilcilerini UFRAD Marka Zirvesi ve Franchise Ödülleri 2026 kapsamında İstanbul'da bir araya getirecek. 10 Eylül Perşembe günü Taşyapı Şişli'de gerçekleştirilecek etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar'ın 'Ekonominin Geleceğine Bakış' başlıklı gündem konuşmasıyla devam edecek.

UFRAD Franchising Derneği tarafından yapılan açıklamalarda şunlar ifade edildi:

'Programın ana oturumlarından 'Türkiye'de Marka Olmak: Büyüme, Franchise ve Perakendenin Geleceği' başlıklı Liderler Paneli'nde, Türkiye'de markalaşmanın mevcut durumu, franchise sistemlerinin büyümedeki rolü ve perakende sektörünün gelecek dönemde karşılaşacağı fırsat ve dönüşüm alanları değerlendirilecek. Panelde UFRAD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı konuşmacı olarak yer alacak. Oturumun moderatörlüğünü UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgen Kart gerçekleştirecek.

'Zirvede, sektörün gelişimine katkı sunan isimlere UFRAD Sektörel Katkı Ödülleri takdim edilecek. Ardından gerçekleştirilecek UFRAD Franchise Ödülleri 2026 kapsamında, franchising alanında performansı ve çalışmalarıyla öne çıkan marka ve sektör temsilcileri farklı kategorilerde ödüllendirilecek. Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise B2B Görüşmeleri ve Networking programı gerçekleştirilecek. Markalar, yatırımcılar ve iş dünyası temsilcilerinin birebir görüşmeler yapacağı bölümde yeni yatırım fırsatları ve olası iş birlikleri değerlendirilecek. 09.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek UFRAD Marka Zirvesi ve Franchise Ödülleri 2026, sektörün güncel gündeminin ele alınmasının yanı sıra marka ve yatırımcılar arasında yeni ticari bağlantıların kurulmasına da zemin hazırlayacak.'

UFRAD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, zirveye ilişkin değerlendirmesinde, franchising sisteminin Türk markalarının sürdürülebilir büyümesi ve uluslararası pazarlara açılması açısından stratejik önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

'Türk markalarının yalnızca iç pazarda değil, küresel ölçekte de daha güçlü bir konuma ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Franchising sistemi bu büyümenin önemli araçlarından biri. UFRAD olarak markalarımızı yatırımcılarla buluşturan, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendiren ve yeni iş birliklerine zemin hazırlayan platformlar oluşturmaya devam edeceğiz.'