İSTANBUL, (DHA)- TURKCELL'in anlık mesajlaşma uygulaması BiP, Huawei'in Türkiye pazarına sunduğu akıllı çocuk saati Huawei Watch Kids X1'e entegre edildiğini duyurdu. BiP entegrasyonuna sahip akıllı çocuk saati, belirli Turkcell mağazalarında ve Turkcell Pasaj'da satışa sunuldu. Entegrasyon sayesinde ebeveynlerin çocuklarıyla güvenli ve hızlı iletişim kurup konum ve şarj bilgilerine erişebileceği bildirildi.

Turkcell, ailelerin çocuklarıyla güvenli ve konforlu biçimde iletişim kurabilmesine yönelik bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatin Huawei FamCare uygulamasıyla nabız takibi ve sağlık verilerinin görüntülenebildiği aktarıldı. Aynı zamanda yapılan yazışmaların da internet kotasından düşmediği kaydedildi.

EBEVEYN KONTROLÜYLE GÜVENLİ İLETİŞİM

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre bu entegrasyon kapsamında ebeveynler, çocuklarının BiP üzerinden sınırlı iletişim kuracağı kişileri kendileri belirleyebiliyor. Çocuklar BiP'e yalnızca akıllı saat üzerinden erişebiliyor. Konum ve şarj gibi kritik bilgiler de sadece yetkilendirilmiş ebeveynler tarafından görüntüleniyor.

ACİL DURUM BİLDİRİMİ, SESLİ ARAMA, VİDEO VE SES KAYDI PAYLAŞIMI YAPILABİLİYOR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'BiP entegrasyonu güvenli olduğu kadar konforlu ve keyifli bir iletişim imkânı sunuyor. Çocuklar, ebeveynlerinin onayladığı BiP kullanıcılarıyla akıllı saat üzerinden mesajlaşabiliyor; metin, emoji, ses kaydı, fotoğraf ve video içerik paylaşabiliyor. Aynı zamanda BiP uygulamasıyla saatten sesli arama yapılabiliyor ve gerektiğinde acil durum bildirimleri de gönderilebiliyor.

BiP uygulaması yüklenebilen Huawei Watch Kids X1 akıllı saatler, çok yönlü teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Çift bant ve beş modlu uydu konumlandırma, baz istasyonu, çift bant Wi-Fi, sensör ve SOS destekli konum belirleme teknolojilerini bir arada kullanıyor.

Huawei Watch Kids X1, dış mekânlarda parazit ve sinyal engellemelerine karşı daha dayanıklı konum takibini destekleyen çift bant GNSS teknolojisinin yanı sıra çift bant Wi-Fi özelliğiyle kalabalık iç mekânlarda da konum doğruluğuna katkı sağlıyor. Konum bilgisi tek dokunuşla güncellenebiliyor. Saatin ön ve arka kamerası, 360° dönebilen ekranı ve yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliğiyle de farklı ortamlarda rahat bir görüntülü görüşme deneyimi sunuyor.

Akıllı saatlerdeki duygu durumu özelliği ise ruh hâline göre tepki veren evcil hayvan temalı kadranlarla çocukların kendini nasıl hissettiğine dair ebeveynlerine ipuçları sunuyor. Cihazın nabız takibi özelliği ise gün boyunca izlenen kalp atış hızı verilerini HUAWEI FamCare uygulaması üzerinden kolay okunabilir bir grafikle gösteriyor.

Ücretsiz bir şekilde indirilen BiP ile yapılan mesajlaşmalar Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone İletişim Pass abonelerinin internet kotasından düşmüyor. Akıllı saat üzerinden veya saate yapılan sesli ve görüntülü aramalar ise kullanıcının mevcut operatör tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor. Detaylı bilgiye ve ürüne Turkcell mağazalarından ve Turkcell Pasaj'dan ulaşılabilir.'