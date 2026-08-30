ANKARA, (DHA)- ÇANKAYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 124 mahallede cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, belirlenen program kapsamında yürüttükleri çalışmalarla kent genelinde temiz ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, vatandaşların günlük yaşamını aksatmadan çalışmalarını sürdürmeye özen gösteriyor. Elle süpürmenin yanı sıra vakumlu ve püskürtmeli araçların kullanıldığı temizlik çalışmalarında cadde ve sokaklarda biriken toz, çöp ve atıklar titizlikle toplanıyor. Ekipler ayrıca, konteynerleri basınçlı ve ilaçlı suyla temizleyerek kötü koku oluşumunun önüne geçerken, hijyen koşullarının iyileştirilmesini de sağlıyor. Parklar, pazar yerleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda da periyodik olarak detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.