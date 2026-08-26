İSTANBUL, (DHA) - DEFACTO, yeni 'Okula Dönüş' koleksiyonuyla çocuk ve gençlerin okuldan kampüs hayatına, arkadaş buluşmalarından şehir yaşamına uzanan temposuna eşlik eden stil seçenekleri sunduğunu açıkladı. Koleksiyonda preppy ve varsity etkileri güncel trendlerle bir araya getiriliyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre yeni eğitim döneminin hareketli ritmini odağına alan koleksiyonda bordo, lacivert, kırmızı, gri, ekru ve denim tonları öne çıkıyor. Çizgi, ekose, grafik ve tipografik detaylarla tamamlanan tasarımlar, rahat kalıpları ve birbiriyle kolayca kombinlenebilen parçalarıyla dikkat çekiyor.

KIZ ÇOCUKLARINA PREPPY STİL

Markanın kız çocuk koleksiyonunda okul stilinin klasik parçaları güncel ve sportif detaylarla yeniden yorumlanıyor. Etekler, geniş kesim pantolonlar, sweatshirt'ler, çizgili ve grafik üstler; denim ve dış giyim ürünleriyle tamamlanıyor. Koleksiyondaki parçalar okul günlerinden hafta sonu planlarına kadar farklı kombin alternatifleri sunuyor.

ERKEK ÇOCUKLARINDA SPORTİF KAMPÜS HAVASI

Erkek çocuk koleksiyonunda denim pantolonlar, sweatshirt'ler, gömlekler, polo yakalar ve varsity esintili ceketler öne çıkıyor. Katmanlı kullanıma uygun parçalar ve rahat kalıplar, okul temposundan günün devamındaki aktivitelere geçiş sağlayan kombinler oluşturuyor.

GENÇ KIZLARDA PREPPY VE GÜNCEL TRENDLER

Genç kız koleksiyonunda preppy stil, gençlik trendleriyle buluşuyor. Ekose ve çizgi desenlerin yanı sıra grafik detaylar; polo yakalar, tişörtler, sweatshirt'ler, etekler ve geniş paça pantolonlarda kullanılıyor.

Bordo, lacivert, kırmızı, gri ve ekru tonları koleksiyona dinamik bir görünüm kazandırıyor. Koleksiyonun 'Off-Campus' yaklaşımı ise okul stilini ders sonrasına taşıyor. Arkadaş buluşmaları ve şehir hayatına uygun parçaların yanı sıra pijama takımları, grafik tişörtler, şortlar ve rahat pantolonlardan oluşan ev giyim ürünleri de koleksiyonda yer alıyor.

GENÇ ERKEKLERDE OVERSIZE VE BAGGY SİLUETLER

Genç erkek koleksiyonunda oversize ve baggy silüetler dikkat çekiyor. Rugby ve polo yakalar, gömlekler, denimler, sweatshirt'ler ve rahat takımlar; katmanlı kullanımlarla şehirli bir kampüs stiline dönüşüyor. Sokak stilinden ilham alan detaylar, parçaların farklı gün ve planlara uyarlanmasına imkan sağlıyor.

DeFacto'nun 'Okula Dönüş' koleksiyonuna DeFacto mağazaları ve markanın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.