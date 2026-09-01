Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, yeni av sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar, havai fişek gösterileri ve dualarla 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Denizlerimizde balık avı yasağının sona ermesi nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Limanı'nda tören düzenlendi. Balıkçılık sektörünün ve Tekirdağ'ın denizle olan bağının önemine dikkat çekildiği programa Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, balıkçılar, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından davetlilere 1500 balık ekmek dağıtıldığı programda konuşan Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge, 'Bu sene çok umutluyuz. Palamut balığı bol gösteriyor. Allah nasip kısmet ederse, nasibimiz varsa bol, iyi bir sene bekliyoruz, hayırlısına bakalım. Açılışımızı yaptıktan sonra teknelerimiz 'Vira Bismillah' deyip açılacaklar. Karadeniz'de çok bol miktarda palamut gözüküyor. İnşallah arkasından lüfer de olur, hamsi, hepsini bekliyoruz. Hayırlısı ama palamut çok gözüküyor. Temennimiz, halkımızın da ucuz balık yemesi. Vatanımıza, milletimize, herkese hayırlı olsun sezonumuz' dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise balıkçılığın sabır, emek ve cesaret gerektirdiğini belirterek, 'Bazen gecenin karanlığında, bazen dalgada, bazen denizde ailesinin rızkı için teknesine atlayıp denize açılan balıkçı kardeşlerimizin verdiği mücadele gerçekten çok kıymetlidir. Bizler Süleymanpaşa Belediyesi olarak, emeğin ve alın terinin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Çünkü Kumbağ demek deniz demek, deniz demek emek demek bereket demek' diye konuştu.

'RÜZGARINIZ KOLAYINA, AĞINIZ DOLU OLSUN'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de balıkçılarla birlikte yeni av sezonunu karşılamaktan memnun olduğunu söyledi. Yüceer, 'Geçen yıl da bugün, bugün buradaydık. O zaman da çok keyifliydi sizlerle olmak, balık avı sezonunu açmak, 'Vira Bismillah' demek, dua etmek, 'Bu yıl bereketli olsun' demek bizler için çok kıymetli. Hem balığın ne kadar kıymetli olduğunu, aynı zamanda da yeni av sezonunu birlikte karşılayıp inşallah balıkçı esnafımıza 'Vira Bismillah' diyerek, dua ederek, bereketli olmasını dilemek için buradayız. Biz bu vesileyle de mavi gözlü şehrimiz Tekirdağımızın ruhunu yaşatan balıkçı esnafımıza bugün 'Vira Bismillah' deyip bu yılın inşallah balık avı sezonunu hep beraber başlatacağız. Rüzgarınız kolayına, deniziniz sakin, ağınız dolu, kazancınız bereketli olsun. Vira Bismillah diyorum' ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından temsili balıkçı kıyafeti dağıtımına geçildi. Yeni sezonda kullanılmak üzere balıkçılara tulum ve çizmeleri, başkan Yüceer ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Program kapsamında süslenen tekneye protokol üyeleri ve balıkçılar bindi. Balıkçılar, dualar ve havai fişek gösterileri arasında denize açıldı. (DHA)