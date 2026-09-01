İrem BAŞDAŞ/ANTALYA, (DHA)- TANZANYA'da doğduktan sonra anne ve babasını kaybeden, 3,5 yaşındayken dönemin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ile eşi Yeşim Meço Davutoğlu ailesinin bireyi olan Osman Ali Davutoğlu (11), Balıkesir'de tanıştığı yağlı güreşte kısa sürede 'Arap Osman' lakabıyla er meydanlarının ilgi odağı oldu. Kırkpınar'da başpehlivanlığı hedefleyen Osman Ali Davutoğlu, 'Güreşte başarılı yerlere gelmek istiyorum' derken, annesi Yeşim Meço Davutoğlu ise 'Osman'ı ailemize katmak hayatımızda aldığımız en doğru kararlardan biriydi' ifadelerini kullandı.

Tanzanya'da doğan ve bebekken anne ve babasını kaybeden Osman Ali Davutoğlu, 3,5 yaşındayken dönemin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu ailesinin bireyi oldu. Ailesiyle 2020 yılında Türkiye'ye gelen Osman'ın yolu, yaz tatili için gittikleri Balıkesir'de yağlı güreşle kesişti. Daha önce futbolla da ilgilenen Osman, er meydanının atmosferinden etkilenerek, tercihini güreşten yana yaptı. Ailesinin desteğiyle antrenmanlara başlayan küçük pehlivan, kısa sürede kispet giyip er meydanlarında boy göstermeye başladı.

BAŞPEHLİVANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kendisi gibi Afrika kökenli olan ve 'Arap Mustafa' lakabıyla Türk yağlı güreş tarihine adını yazdıran Mustafa Yıldız'ın izinden gitmek isteyen Osman Ali Davutoğlu'nun en büyük hedefi, Kırkpınar'da başpehlivanlığa ulaşmak. Son olarak Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki 35'inci Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanına çıkan Davutoğlu, burada başpehlivanların da dikkatini çekti. Genç pehlivanla yakından ilgilenen başpehlivanlar, güreşe olan ilgisi ve hedefleri konusunda Osman Ali Davutoğlu'na destek verdi.

'HEDEFİM GÜREŞTE BAŞARILI OLMAK'

Yağlı güreşi çok sevdiğini ve devam etmek istediğini belirten Osman Ali Davutoğlu, 'Daha önceden minder güreşi yapıyordum. Babam da bana Arap Mustafa'dan bahsetti. Sonra Arap Mustafa'yı araştırmaya başladık. İnsanların beni ona benzettiğini söyledi. Böylece yağlı güreşe ilgim de başladı. İnsanların ilgisi de hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Benim hayatta dört idolüm var. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk, Arap Mustafa ve güreşçi Mustafa Taş. Hedefim iyi bir insan olmak ve güreşte başarılı yerlere gelmek' ifadelerini kullandı.

'HAYATIMIZDA ALDIĞIMIZ EN DOĞRU KARAR'

Osman ile hikayelerinin Tanzanya'da başladığını kaydeden Yeşim Meço Davutoğlu, 'Eşim Tanzanya'da görevliyken Osman 3 yaşındaydı. Devamlı bulunduğumuz yerde Osman'ı çok sevdik. Zaman içerisinde onu ailemize katmak istedik. Osman 3,5 yaşlarındayken ailemize katıldı. Şu anda 11 yaşında. Hayatımızda aldığımız en doğru kararlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Osman'ı çok seviyoruz. Bir de abisi var. Böylece dört kişilik bir aile olduk. Osman futbol oynadı. Yüzmede okulunda birinci oldu. Jimnastikte de okulunu birinci yaptı. Daha sonra güreşe ilgisi başladı. Yaz tatilinde de memleketim Burhaniye'ye geldiğimizde hocamızla yaklaşık 45 gün yağlı güreş çalıştı. Bu süreç Osman için çok güzel geçti. Seyirciler de Osman'ı çok seviyor. Er meydanlarında büyük ilgi görüyor. Osman da bu ilgiden mutlu ve güreşi severek yapıyor' diye konuştu.

'HALKIN OSMAN'A İLGİSİ GİDEREK ARTTI'

Balıkesir Belediyesi adına güreşen, aynı zamanda Osman Ali Davutoğlu'nun antrenörlüğünü yapan Sertaç Çavdar, 'Osman'la hemşehriyiz. Annesi güreşe ilgisi olduğunu söyledi ve seve seve kabul ettim, ilgilenmeye başladım. Osman bu yaz bizimle çalıştı. Öncesinde Ankara'da minder güreşi antrenmanları yapıyordu. Benimle beraber yağlı güreş antrenmanlarına başladı. Daha sonra Edremit Güreş Sahası'nda Osman'a bir yağlanma yapıldı. Orada insanlar Osman'ı sevdi. Bir güreşte de ona kispet giydirip görüntülerini çektik. Halkın Osman'a ilgisi giderek arttı' dedi.

BAŞPEHLİVANLARLA ÇALIŞIYOR

Osman Ali'nin öğrenmeye açık bir sporcu olduğuna da dikkat çeken Çavdar, 'Akhisar'da rahmetli Arap Mustafa ustamız vardı. Osman ona benzediği ve onun gibi hareketler yaptığı için insanların ayrıca ilgisini çekti. Fakat Osman bunu sadece insanların ilgisinden dolayı yapmıyor. Kendisi de güreşi gerçekten seviyor. Bu nedenle bizimle beraber antrenmanlara ve güreşlere gelmeye başladı. Gelişimi gerçekten çok iyi. Verdiğimiz her şeyi alıyor ve öğrenmeye çok açık. Bir de yaşıtlarından ve kendi seviyesindeki rakiplerinden ziyade daha tecrübeli. Büyük pehlivanlarla bir araya geldiği için öğrenme kapasitesi ve gelişimi daha da arttı. Onları izliyor, onlarla çalışıyor ve öğrendiklerini uygulamaya gayret ediyor' diye konuştu. (DHA)